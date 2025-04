Mihai Stoica i-a răspuns lui Marius Şumudică, după mesajul antrenorului pentru Elias Charalambous! - Antena Sport

Mihai Stoica i-a răspuns lui Marius Şumudică, pe contul său de Facebook, după ce antrenorul Rapidului i-a cerut, într-o conferinţă de presă, lui Elias Charalambous să îşi ceară scuze public pentru toată tevatura generată de discuţia celor doi tehnicieni de la finalul derby-ului FCSB – Rapid 3-3.

După egalul dramatic dintre FCSB şi Rapid, s-a zvonit că Şumudică i-ar fi spus lui Elias Charalambous că ar fi jucat pentru CFR Cluj. Antrenorul Rapidului a negat vehement că ar fi spus aşa ceva. Totuşi, Şumudică a confirmat că i-a spus lui Charalambous că a pierdut titlul în urma rezultatului de egalitate dintre cele două echipe.

Reacţia lui Mihai Stoica după ce Marius Şumudică i-a cerut lui Charalambous să-i prezinte scuze public

„E complicat să te scuzi pentru o declarație pe care n-ai făcut-o.

Chiar și-n Săptămâna Mare”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

„Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze.