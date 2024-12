"Va pleca Şumudică dacă are ofertă consistentă". Anunţ despre antrenorul Rapidului, chiar înainte de derby-urile cu CFR şi Dinamo - Antena Sport

Marius Şumudică e dorit în Arabia Saudită şi Gigi Neţoiu e convins că antrenorul Rapidului va accepta o ofertă concretă din partea clubului Damac, cel care s-a despărţit recent de Cosmin Contra.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Şumudică şi Rapid, urmează derby-urile cu CFR, în Cupă, şi Dinamo, în Liga 1. Dacă giuleştenii nu se vor afla la maximum patru puncte de ultimul loc de play-off, la pauza competiţională, conducerea din Grant îl poate da afară pe Şumi.

Acesta poate fi şi unul dintre motivele pentru care Şumudică ar fi tentat să accepte o ofertă de la Damac, acolo unde evoluează Nicolae Stanciu şi Florin Niţă. La arabi, tehnicianul ar avea un salariu lunar de 100.000 de euro. Dacă mutarea se va materializa, Damac trebuie să plătească şi clauza de reziliere de 150.000 de euro.

Marius Şumudică poate pleca de la Rapid

„Eu zic că va pleca Șumudică dacă are o ofertă consistentă. Nu știu nimic, nu am nicio informație, e părerea mea. Eu zic că va pleca dacă are o ofertă foarte bună. Acolo are mai multă liniște.

Ambele echipe au arătat că au potențial în campionatul acesta, se poate întâmpla orice la Dinamo – Rapid. E foarte important cine deschide scorul. Aș vrea să meargă, merită amândouă să fie în play-off”, a spus Neţoiu, citat de fanatik.ro.