Bomba finalului de an! Marius Şumudică poate pleca de la Rapid! Arabii de la Damac i-au propus un contract de nerefuzat - Antena Sport

Bomba finalului de an! Marius Şumudică poate pleca de la Rapid! Arabii de la Damac i-au propus un contract de nerefuzat

Marius Şumudică ar putea pleca de la Rapid Marius Şumudică poate pleca de la Rapid la finalul anului. Arabii de la Damac îl vor în locul lui Cosmin Contra. La Damac, joacă şi doi internaţionali români: Nicolae Stanciu şi Florin Niţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Conform informaţiilor celor de la fanatik.ro, Şumudică este tentat să dea curs ofertei din Arabia Saudită. Marius Şumudică ar putea pleca de la Rapid Astfel, şeicii de la Damac i-au propus lui Şumudică un salariu uriaş pe lună: de 100 de mii de euro doar pentru el. Mai mult, tehnicianul Rapidului este ţinta numărul unu a arabilor. Ca să îl ia, arabii trebuie să îi plătească şi clauza de reziliere de 150.000 de euro. Marius Şumudică a surprins după Rapid – Gloria Buzău 2-0 Marius Şumudică a fost întrebat de Aaron Boupendza, atacantul care a reuşit o „dublă" în Rapid – Gloria Buzău 2-0. Şumudică a spus că nu comentează. Marius Şumudică a fost iritat în ultima vreme atunci când s-a tot vorbit despre Boupendza, atacant pentru care a insistat. Boupendza a ajuns la 5 goluri în acest sezon din Liga 1 cu „dubla" din meciul cu Gloria Buzău.

„(n.r: Pare că a fost o alegere inspirată acest sistem) Da, a fost un meci bun din partea noastră. Le-am spus la pauză jucătorilor că e ca şi cum ar fi 0-0 şi mă interesează să nu luăm gol.

Consider că am făcut un meci bun şi cred că nu se poate pune problema învingătorului din moment ce am fost mai buni din toate punctele de vedere faţă de adversari.

Etapa trecută nu meritam niciodată să pierdem cu Sepsi. S-a analizat la VAR la Boupendza.

