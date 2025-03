"Vă sperie vreun jucător de la FCSB?" Răspunsul dat de Florentin Petre, înainte de derby. Ce a spus despre marea rivală - Antena Sport

În ciuda acestui fapt, Florentin Petre are încredere deplină în jucătorii lui Dinamo. „Secundul” lui Zeljko Kopic a declarat că actualii fotbalişti ai „câinilor” au reuşit să ducă echipa din nou în play-off, după o pauză de opt ani.

Și noi avem jucători de calitate, care au demonstrat și care au jucat foarte bine, care au reușit o performanță care nu s-a mai întâmplat de mulți ani”, a declarat Florentin Petre pentru digisport.ro, înainte de Dinamo – FCSB.

Mihai Stoica, anunț despre starea accidentaților de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo

Mihai Stoica a făcut un anunț important înainte de Dinamo – FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre starea jucătorilor accidentați și a spus numele fotbaliștilor care nu vor juca în „Eternul Derby”.

„Bîrligea a terminat azi la Belgrad. Mâine după-masă e în România. Tănase nu e ok. Are o leziune musculară. Se simte bine, dar leziunea e leziune. La celălalt picior. Nu are legătură cu ce avusese.