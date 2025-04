Valentin Badea a spus ce şanse are FCSB să ia din nou campionatul dacă o va învinge pe CFR Cluj - Antena Sport

Steaua (n.r: FCSB) dacă o să câştige săptămâna aceasta, 80% are şanse să câştige campionatul”, a declarat Valentin Badea.

În acest moment, liderul FCSB are 36 de puncte. Ocupanta locului 2 în Liga 1, CFR Cluj, are 34 de puncte, iar Universitatea Craiova, aflată pe locul 3, are 33 de puncte. În această etapă, Universitatea Craiova o întâlneşte, în deplasare, pe Dinamo. Mirel Rădoi a spus că, dacă nu va reuşi să ia nici sezonul viitor titlul cu Universitatea Craiova, va pleca de la formaţia patronată de Mihai Rotaru.