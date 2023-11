Valentin Ţicu, discurs furibund după revenirea în Liga 1: "E uşor să aruncăm cu pietre. Nu cred că mai are rost să îmi cer scuze" - Antena Sport

Valentin Ţicu, discurs furibund după revenirea în Liga 1: „E uşor să aruncăm cu pietre. Nu cred că mai are rost să îmi cer scuze”

„Sunt foarte fericit că am revenit. Nu aveți idee prin ce am trecut și la fiecare ședință a Comisiei. Toată lumea a fost alături de mine. Mă bucur că am luat trei puncte. Dumnezeu le-a aranjat și știe el de ce.

E ușor să aruncăm cu pietre în oameni. Tot ce s-a spus despre mine, cămătar, interlop, nu mi-a picat bine. Mi-am văzut în seara asta părinții zâmbind.

Nu cred că mai are rost să îmi cer scuze. Nu am apucat să vorbesc cu el (n.r. cu Dragoș Iancu). Mâine o să iau legătura cu el. Din ce am vorbit cu el, ușor-ușor își revine.

(n.r. despre problemele financiare de la club) Nu suntem la mila nimănui. Fiecare are un contract. Trebuie să se respecte din ambele părți.

(n.r. despre echipa națională a României) Vreau să felicit toți jucătorii. Nu mulți au crezut în ei. Au primit critici. Sunt mândru de ei. Trag tare și obiectivul meu e să fiu alături de ei, dacă voi fi selecționat”, a declarat Valentin Ţicu, la digisport.ro.

Dragoş Iancu, reacţie tranşantă după ce pedeapsa lui Valentin Ţicu a fost înjumătăţită Valentin Ţicu a primit iniţial o suspendare de 16 etape, însă după ce a făcut recurs, aceasta i-a fost înjumătăţită. Cum cele opt etape au trecut deja, fundaşul e gata să joace din nou pentru Petrolul. După verdictul recursului a apărut şi reacţia lui Dragoş Iancu, cel pe care Valentin Ţicu l-au faultat extrem de dur. Mijlocaşul celor de la Hermannstadt consideră că pedeapsa iniţială de 16 etape era una mult prea drastică, însă înjumătăţirea ei i se pare mult prea blândă. Acesta susţine însă subiectul legat de accidentarea pe care i-a cauzat-o Ţicu este un subiect închis, şi a dezvăluit că fundaşul îl mai contactează din când în când pentru a vedea cum se simte. „Atunci când i-au dat 16 meciuri, am zis că poate e cam mult. Dar acum, cu numai 8, mi se pare cam blândă suspendarea. În condițiile în care pentru un scuipat regulamentul spune că iei între 6 și 12 etape. Dar, până la urmă, pe mine nu mă încălzea cu nimic dacă îi dădeau nu știu câte meciuri de suspendare lui Țicu. Mi-a mai dat așa, din când în când, câte un mesaj, să mă întrebe cum sunt. Pentru mine e un subiect încheiat. Nu-mi doresc decât să fiu bine și să revin cât mai repede pe teren”, a declarat Dragoş Iancu, conform gsp.ro. Reclamă