Veste excelentă pentru fanii lui Dinamo! Dezvăluirea importantă a fost făcută de Mihai Stoica: "Am informaţia asta" - Antena Sport

Mihai Stoica le dă o veste foarte bună fanilor dinamovişti

Oficialul FCSB-ului susţine că problemele financiare ale „câinilor” s-au rezolvat Veste excelentă pentru fanii lui Dinamo! Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit că are o informaţie potrivit căreia „alb-roşii” pot transfera fără probleme jucători.

Dinamo se află în insolvenţă şi a avut în trecut interdicţie la transferuri, dar se pare că problemele financiare ale clubului s-au rezolvat. De altfel, „câinii” au ridicat repede interdicţia la transferuri.

„Eu am informaţia asta, că Dinamo chiar poate aduce jucători, că are bonitate. E importantă treaba. Cine are bani se salvează. Cine nu are bani nu se salvează”, a declarat Mihai Stoica pentru orangesport.ro.