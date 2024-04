Vești de ultim moment despre Alexandru Mitriță! Ce se întâmplă cu mijlocașul, după ce s-a accidentat înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Antrenorul bulgar s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reuşit să îşi creeze mai multe ocazii în sfertul de finală cu Oţelul Galaţi şi a dat vina şi pe o posibilă relaxare a jucătorilo săi, care veneau după opt meciuri fără înfrângere.

„În general, ne-am creat foarte puține ocazii. Am avut una sau două ocazii. Am făcut o greșeală în prelungiri care ne-a costat. Probabil nu am meritat să continuăm.

Asta e realitatea. Nu putem să dăm timpul înapoi. În plan ofensiv, am făcut foarte puțin. Nu cred că am subestimat-o pe Oțelul, dar am făcut puțin în atac.

Probabil că după aceste meciuri fără înfrângere a rămas în mintea jucătorilor ideea că poate fi mai ușor. Noi suntem vinovați.

Am avut doi fundași cu care am vrut să atacăm. Am creat câteva ocazii. Am avut o singură situație clară. Am vrut să avem mai multe situații. Trebuie să le dăm merite Oțelului că s-au apărat foarte bine. O să vedem cine va putea juca cu FCSB. De ce să îmi fie frică? Și ei sunt 11 și noi suntem 11. Mai sunt multe meciuri”, a declarat Ivaylo Petev, potrivit digisport.ro.