Ivaylo Petev se gândeşte deja la FCSB, după eliminarea din Cupa României! Mesaj categoric al antrenorului Universităţii Craiova - Antena Sport

Reclamă

Chiar şi în aceste condiţii, Petev nu se teme de duelul cu FCSB de la finalul acestei săptămâni. Ocupanta locului 2 în Liga 1, Craiova are şansa de a se apropia la 4 puncte de lider, în cazul unei victorii pe Arena Naţională:

„În general, ne-am creat foarte puține ocazii. Am avut una sau două ocazii. Am făcut o greșeală în prelungiri care ne-a costat. Probabil nu am meritat să continuăm.

Reclamă

Asta e realitatea. Nu putem să dăm timpul înapoi. În plan ofensiv, am făcut foarte puțin. Nu cred că am subestimat-o pe Oțelul, dar am făcut puțin în atac.

Probabil că după aceste meciuri fără înfrângere a rămas în mintea jucătorilor ideea că poate fi mai ușor. Noi suntem vinovați.

Am avut doi fundași cu care am vrut să atacăm. Am creat câteva ocazii. Am avut o singură situație clară. Am vrut să avem mai multe situații. Trebuie să le dăm merite Oțelului că s-au apărat foarte bine.

Reclamă 4 / 0/3

Nu știu cât de gravă e accidentarea lui Mitriță. Mâine voi afla. O să vedem cine va putea juca cu FCSB. De ce să îmi fie frică? Și ei sunt 11 și noi suntem 11. Mai sunt multe meciuri”, a declarat Ivaylo Petev, potrivit digisport.ro. Lovitură pentru Universitatea Craiova | Alexandru Mitriţă s-a accidentat, chiar înaintea derby-ului cu FCSB În minutul 102 al partidei cu Oţelul, Alexandru Mitriţă a încercat să recupereze balonul, însă a fost lovit de Joao Lameira. Mijlocaşul s-a prăbuşit pe gazon şi a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri. Două minute mai târziu, acesta a revenit pe teren, însă nu a rezistat prea mult. În minutul 105, Mitriţă a încercat să facă un sprint către poarta celor de la Oţelul, însă s-a prăbuşit din nou pe teren şi a primit îngrijiri. La pauză, acesta a fost înlocuit de Elvir Koljic şi a fost surprins pe banca de rezerve. Mitriţă părea a fi în mari dureri, după cele 100 de minute de joc din partida cu Oţelul. Rămâne de văzut dacă Alexandru Mitriţă se va recupera, până la derby-ul cu FCSB, de duminică. Mijlocaşul a fost cel mai important jucător al oltenilor, în acest sezon, având cifre de senzaţie. Mitriţă a marcat 13 goluri şi a oferit 11 pase decisive, în cele 33 de meciuri bifate.

A luat Adrian Mutu decizia bună de a-şi da demisia de la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...