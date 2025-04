Victor Angelescu a criticat arbitrajul după CFR Cluj - Rapid 1-1! A anunţat obiectivul giuleştenilor - Antena Sport

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, nu a înţeles cum de centralul Florin Andrei i-a putut arăta iniţial al doilea galben pentru simulare lui Kait la duelul cu Djokovic din careu. Angelescu a spus că nu se pronunţă în privinţa offside-ului care a decis faza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a anunţat că obiectivul Rapidului este să prindă locul 3 în play-off, pentru ca giuleştenii să fie siguri că prind barajul pentru cupele europene. În acest moment, Rapid e abia pe locul 6 în play-off, cu 28 de puncte, unul sub Dinamo.

Victor Angelescu, despre Florin Andrei: „Nu poţi să dai al doilea galben”

„Cred că am fost mai buni. Cred că am avut ocaziile mai clare şi în a doua repriză am fost net superiori. Ne-am obişnuit la Rapid să ratăm cele mai mari ocazii.

(n.r. despre arbitraj aveţi ceva de comentat? Cum aţi trăit faza cu simularea lui Kait?) Dacă nu te plângi de arbitraj pari ciudat. Acolo nu ştiu ce a gândit arbitrul. Presupunând că nu dai penalty, nu poţi să dai al doilea galben. Nu a văzut multe faulturi. Multe coate care s-au dat. La faza respectivă nu pot să îmi dau seama dacă e offside.

Dacă tu ca arbitru nu vrei să dai penalty, dai al doilea galben…