"Mă gândeam la insinuări" Marius Şumudică, mesaj pentru patroni: "Un singur lucru vreau să spun" - Antena Sport

Suporterii să vină alături de echipă. După 13 ani să ducem echipa într-o cupă europeană.

(n.r: despre meciul cu U Cluj) Va trebui să câştigăm jocul şi să urcăm în clasament. O victorie cred că ne duce pe locul 4. Orice meci din play-off e greu, astăzi am rezistat cu brio. Ei au bătut Craiova, Craiova bate la noi şi ce mă bucură cel mai mult e că am terminat jocul cu 4 underi. Asta înseamnă că Rapid are viitor”, a spus Marius Şumudică pentru digisport.ro după CFR Cluj – Rapid 1-1.

CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleştenii puteau da lovitura în final! Fază controversată în a doua repriză

CFR Cluj – Rapid, duelul care a închis etapa a patra din play-off, s-a terminat cu scorul de 1-1. Cu o victorie, clujenii lui Dan Petrescu ar fi egalat liderul FCSB. În acest moment, ardelenii au 34 de puncte, cu două sub liderul FCSB. Rapid rămâne „lanterna” play-off-ului, giuleştenii având 28 de puncte, cu unul mai puţin decât Dinamo.

Bolgado a deschis scorul în minutul 7, cu o lovitură de cap. Giuleştenii au egalat în minutul 52, prin Kait, care a înscris după ce a primit o pasă excelentă în careu de la Petrila. În minutul 70 a avut loc o fază controversată. Centralul Florin Andrei i-a arătat al doilea galben lui Kait pentru o presupusă simulare, după care a fost chemat la VAR. După ce a văzut faza, Florin Andrei a arătat offside şi i-a anulat cel de al doilea galben lui Kait. În minutul 90, giuleştenii puteau da lovitura, prin Christensen, care a ratat uluitor din doar câţiva metri, singur cu portarul Hindrich.

CFR CLUJ: Hindrich – Simao Rocha, Leo Bolgado, M. Ilie, Camora (Aly Abeid 79) – Emerllahu (Ad.Păun 60), Djokovic, Fică (Nkololo 61) – Korenica (Tachtsidis 87), L. Munteanu (Postolachi 87), M. Kamara. ANTRENOR: Dan Petrescu

RAPID: Stolz – Onea, D. Ciobotariu (Cr. Ignat 46), Paşcanu, Borza – Ademo (Koljic 46), Kait (Vulturar 79), T. Chistensen – Al. Dobre, Burmaz (Ankeye 90), Petrila. ANTRENOR: Marius Şumudică

Cartonaşe galbene: Aly Abeid 83 / Kait 11, C. Ciobotariu 39, Ademo 45, Onea 90+5

Arbitri: Florin Andrei – Daniel Mitruţi, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan – Viorel Flueran