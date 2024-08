Victor Becali îl contrazice pe Cristi Borcea în privinţa lui Dinamo: "Problema nu o să fie rezolvată" - Antena Sport

Victor Becali îl contrazice pe Cristi Borcea în privinţa lui Dinamo. „Leonidas” e extrem de optimist în privinţa noului stadion Dinamo, dar Victor Becali nu îi împărtăşteşte opinia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Becali e de părere că noul stadion, care se va face în Ştefan cel Mare, nu va rezolva problema financiară a „câinilor”.

Victor Becali îl contrazice pe Cristi Borcea în privinţa lui Dinamo: „Problema nu o să fie rezolvată”

„Toată lumea la Dinamo spune: «Domne, când va fi stadionul…». De parcă stadionul ăla e o matriță de bani. Stadionul nu e al lui Dinamo, îl va folosi, dar ce o să se întâmple?

O să fie alte condiții, ok, dar problema lui Dinamo nu o să fie rezolvată. Domne, nu mai trebuie să vină niciun investitor, că are stadion nou… De parcă trage stadionul bani la xerox!

Va fi o creștere, se vor face abonamente în plus, dar credeți că se salvează Dinamo cu 1-2.000 de abonamente în plus? Stadionul se umple dacă joci cu FCSB, cu Rapid. Dacă joci cu CFR nu se mai umple. Va fi un plus, dar nu va fi suficient”, a declarat Victor Becali pentru gsp.ro.