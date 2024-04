Victor Piţurcă l-a criticat dur pe Florinel Coman: "La naţională este inexistent! Aud că se duce la sală!" - Antena Sport

„Eu am nişte principii de viaţă, nu am zis că mă pricep. Cine vrea, poate să spună şi să aibă dreptate. Principiile mele sunt ale mele şi le aplic eu. Eu nu sunt stăpân de oameni, ci pe afacerea mea. Asta spun eu. Eu îţi dau salariu, faci ce spun eu. Eu sunt stăpân de business-ul meu. Acolo stăpânesc eu la FCSB. Când vii la mine, ştii ce faci. Eu respect salariul şi contractul, am demonstrat-o. Tu faci ce spun eu. M-am dus eu să fac antrenamente? Eu fac ca să nu intru în faliment ca Dinamo şi Rapid, atunci eu îmi arog nişte stăpâniri ale mele. Toţi au intrat în faliment.

Dacă nu a intrat în faliment, ce au câştigat. Am avut ofertă 50 de milioane, eu care nu mă pricep la fotbal. Când eşti la mine, 90 de minute cât eşti la mine eu stăpânesc. Dacă o duc eu în Liga Campionilor, Piţurcă ce o să mai zică? Pițurcă, vezi-ți de viața ta! De familia ta. E rușinos. De ce vorbești de un fost prieten al tău? Nu e frumos să vorbești așa aiurea. Ironii să facă el cu cine vrea. Nu e frumos să facă cu mine ironii. Am o vârstă, nu-mi mai arde mie de ironiile lui. Eu vreau să iau 50 de milioane şi să pierd cu 25-0 (n.r. – ironic). Eu nu vreau să mai iau 10 goluri, dar nu ai văzut cum joacă Real Madrid cu City. „, a spus Gigi Becali