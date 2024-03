Adi Popa, cu lacrimi în ochi după revenirea la CSA Steaua. Mesaj emoționant după primul meci jucat: „Pentru mine Steaua e acasă” - Antena Sport

Reclamă

După meci, Popa a vorbit despre decizia de a se întoarce în Ghencea și a menționat faptul că, pentru el, „Steaua înseamnă acasă”. De asemenea, fostul jucător de la FCSB a spus și că a fost în peluză la meciul lui CSA cu Rapid, din grupele Cupei României, care s-a încheiat cu scorul de 0-0.

De asemenea, acesta a fost vizibil emoționat, având în vedere că s-a întors la echipa iubită.

„M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experiența mea.

Dacă va fi nevoie să îmi pun toate cunoștințele în slujba clubului, pentru promovare, atunci o voi face.

Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiță. Am aranjat cununia, botezul, nașterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleșit de emoții, mi se pare normal, e ceva uimitor! Am mai avut și alte discuții, nu s-a concretizat nimic. Nu am vrut să plec în orice condiții afară. M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă! La meciul cu Rapid am stat în peluză, suporterii mă apreciază, le mulțumesc! O să le ascultăm cerințele și încercăm să aducem cât mai mulți suporteri la stadion", a spus Adi Popa, după meciul cu Tunari. Ce reacții au avut fanii, după ce Adi Popa a semnat cu CSA Steaua Ce reacții au avut fanii, după ce Adi Popa a semnat cu CSA Steaua. Suporterii echipei militare au luat cu asalt rețelele de socializare, după anunțul conducerii. „Motoreta" s-a întors în lotul lui Daniel Oprița pentru meciurile din playout-ul Ligii secunde. Steaua a ratat calificarea în playoff, dar conducerea a întărit echipa pentru obținerea unei poziții cât mai bune. Conducerea celor de la CSA Steaua a făcut anunțul cu privire la revenirea lui Adi Popa la echipă pe contul oficial de Facebook. După această postare, suporterii clubului din Ghencea s-au orientat rapid către secțiunea de comentarii și i-au transmis o serie de mesaje lui Popa: „Bine ai revenit! ; Ne-ați mai îndulcit amarul, bine ai revenit, Popică! ; Bravo Adi! Bine ai revenit acasă ; Asta e cea mai bună veste! Mulțumim Steaua București", au fost doar câteva dintre mesajele transmise de suporteri.

