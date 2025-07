"Cine nu o să înțeleagă, nu o să mai rămână!" Laszlo Dioszegi a tăiat salariile la Sepsi - Antena Sport

Laszlo Dioszegi „taie în carne vie” la Sepsi. Attila Hadnagy, directorul general al covăsnenilor, a anunțat că patronul a micșorat salariile de la echipă, după retrogradarea în Liga a 2-a.

Echipa din Covasna are acum un obiectiv clar: promovarea în Liga 1! Chiar și așa, Laszlo Dioszegi a ales să reducă bugetul echipei, până la revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc.

Attila Hadnagy a anunțat că Laszlo Dioszegi a tăiat salariile la Sepsi

Hadnagy a motivat decizia lui Dioszegi și a transmis faptul că o tăiere a salariilor este normală, având în vedere eșalonul în care echipa sa va evolua, în stagiunea viitoare.

Attila Hadnagy a dezvăluit și că majoritatea jucătorilor au fost de acord cu modificarea salariului. Totuși, oficialul a anunțat că fotbaliștii care nu vor accepta tăierile vor pleca de la echipă.

„Suntem în Liga 2, bugetul este altfel. Trebuie să ne strângem, să mai lăsăm din salariu, ce a fost în Liga 1 și să luptăm. Toți am fost acolo când am retrogradat și, cei care am rămas aici, trebuie să fim și cu sufletul alături de echipă, nu numai pentru bani. Toți suntem vinovați.