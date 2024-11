Craiova lui Mititelu a spart gheaţa în Liga 2! Prima victorie după două luni. Claudiu Bălan, "dublă" şi eliminare - Antena Sport

Craiova lui Mititelu a spart gheaţa în Liga 2 şi a învins-o pe CSM Slatina Adrian Mititelu, în timpul unui meci / Hepta Craiova lui Mititelu a încheiat seria „neagră” din Liga 2. FCU Craiova a obţinut prima victorie după două luni de aşteptare. A reuşit să se impună la limită, într-un meci în care Claudiu Bălan a marcat de două ori, dar a văzut şi cartonaş roşu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCU Craiova a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 2-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 13-a a ligii secunde. Craiova lui Mititelu a spart gheaţa, în Liga 2, pe terenul celor de la CSM Slatina Gazdele au deschis scorul prin Dorin Toma (13), din penalty, dar Claudiu Bălan a reuşit o dublă pentru craioveni (37, 45+4 – penalty). Bălan şi-a lăsat, însă, echipa în zece oameni în repriza secundă, după ce a primit al doilea cartonaş galben. A simulat în minutul 61, în încercarea de a obţine o lovitură de la 11 metri. CSM Slatina a pierdut în premieră pe teren propriu în acest sezon. FCU Craiova venea după şase etape fără victorie, trei egaluri şi trei eşecuri. FCU Craiova se află pe locul 11, cu 17 puncte, CSM Slatina ocupă locul 12, cu 16 puncte, anunţă agerpres.ro. Reclamă

Rezultate:

Joi

CSC 1599 Şelimbăr – CSM Reşiţa 0-3

Sâmbătă

CS Mioveni – FC Bihor Oradea 2-1

CS Corvinul 1921 Hunedoara – CSM Focşani 3-2

AFC Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa 3-1

CS Unirea Ungheni 2018 – AFC Metalul Buzău 0-0

CS Afumaţi – ACS CFC Argeş 1-1

FC Voluntari – AFC Câmpulung Muscel 3-0 Duminică CSM Slatina – FCU 1948 Craiova 1-2 Luni se va juca meciul FC Metaloglobus Bucureşti – Steaua Bucureşti (Arena 1 – Clinceni, 14:00). Ultimul meci al etapei se va juca marţi: CS Concordia Chiajna – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (Stadion Concordia – Chiajna, 19:30). ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ va sta, după ce ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu a intrat în faliment. Clasament 1. FK Csikszereda 31 puncte (11 jocuri)

2. Steaua 26 (12)

3. CSM Reşiţa 24 (13)

4. Metaloglobus 22 (11)

5. FC Voluntari 22 (12)

6. Ceahlăul 20 (12)

7. CFC Argeş 20 (13)

8. CS Afumaţi 20 (12)

9. Corvinul 20 (12) Adrian Mititelu, acuzaţii şi derapaj incredibil după ce a intrat pe teren în FCU Craiova – Ceahlăul Adrian Mititelu a făcut un scandal uriaş în timpul meciului de etapa trecută, FCU Craiova – Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 2-4. În timpul primei reprize, după ce oaspeţii au egalat dintr-o lovitură de la 11 metri, patronul oltenilor şi-a ieşit din minţi şi a intrat pe teren pentru a-i cere socotelă arbitrului Cristian Moldoveanu.

Mititelu a făcut şi mai multe acuzaţii incredibile la adresa Federaţiei Române de Fotbal şi la adresa lui Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF:

„Ieşirea mea, pe care acum o regret, se datorează unui lung şir de nedreptăţi. Nu a fost an să nu pierd 7-8-10 puncte pe mâna arbitrilor. Ne-a fost luată şi o calificare în cupele europene, tot cu japca. De când a început campionatul, ne-au ciupit la fiecare meci. După ce că şi aşa suntem în criză, că nu reuşim să ne revenim, mai vine şi arbitrul şi face cadou un penalty. Normal că am avut o ieşire pe care nu am mai putut să o controlez.

Cu astfel de bandiţi şi indivizi obscuri, pe care îi trimite Bodescu să ne fure meci de meci. Ne-au ciupit tot timpul. Nu e o fază în favoarea noastră. Liga 2 nu e atât de mediatizată, nu există sistem VAR, iar scopul numărul 1 este ca eu să sufăr şi să simt autoritatea lor. E un mijloc de a mă presa să renunţ la acţiunile mele din instanţă împotriva federaţiei.

Am făcut asta din disperare. Nu mai suport nedreptăţile. Nu am făcut de drag, nu pentru spectacol. Efectiv nu mai suport pentru că e un şir lung de abuzuri şi nu mai ştiu cum să mă comport cu ei. Toate greşelile sunt împotriva noastră.

Nu se poate să fiu furat de acești nenorociți. Niște oameni pe care îi plătim înainte, ca pe c***e. Noi îi plătim ca să ne facă felul. Federația nu dă niciun leu. Noi organizăm totul, plătim arbitri care ne execută. Noi trebuie să supraviețuim, să nu retrogradăm în Liga 3. La câți dușmani avem, e foarte greu.

Pe fondul acestor probleme și stări am gesturi necugetate, pe care le regret. Simțeam să înnebunesc, nu e normal ce am făcut, dar mi-a ajuns cuțitul la os„, a declarat Adrian Mititelu, după FCU Craiova – Ceahlul Piatra Neamţ 2-4.

