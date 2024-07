Carlos Sainz, pus la zid de un rival din Formula 1 fără echipă în 2025: "Îi ţine pe ceilalţi piloţi pe loc. E greu de înţeles" - Antena Sport

Carlos Sainz, pus la zid de un rival din Formula 1 fără echipă în 2025: "Îi ţine pe ceilalţi piloţi pe loc. E greu de înţeles" Nico Hulkenberg, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Lando Norris şi Carlos Sainz, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Carlos Sainz a fost pus la zid de un rival din Formula 1 fără echipă în 2025. Pilotul spaniol nu va continua la Ferrari, urmând să fie înlocuit cu Lewis Hamilton la începutul sezonului viitor. Până în acest moment, Carlos Sainz nu a luat o decizie în privinţa viitorului său. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Contractul lui Zhou Guanyu cu Sauber expiră la finalul acestui sezon şi nu ştie în acest moment dacă va avea loc în Formula 1 sezonul viitor, mai ales că echipa a semnat deja cu Nico Hulkenberg, germanul fiind singurul pilot confirmat de Sauber până acum. Carlos Sainz, pus la zid de un rival din Formula 1 fără echipă în 2025: „Îi ţine pe ceilalţi piloţi pe loc. E greu de înţeles” Printre posibilele viitoare destinaţii ale lui Sainz se numără Sauber şi Williams, dar spaniolul încă nu a luat o decizie. Acest lucru îl deranjează pe pilotul chinez, care spune că ceilalţi piloţi, fără contract, au de suferit, în condiţiile în care echipele aşteaptă răspunsul lui Sainz înainte de a negocia cu alţi piloţi: „E greu de înţeles. Cât de grea poate fi decizia acum? Nu e ca şi cum are de ales între echipe care luptă pentru titlu. Au mai rămas doar echipe de mijlocul clasamentului. Nu ştiu la ce se gândeşte, dar tot ce putem face noi e să aşteptăm, nimic mai mult. El îi ţine pe ceilalţi piloţi pe loc, dar nu cred că celelalte echipe vor mai avea mult timp răbdare. Va veni un moment când va trebui să aleagă. E ciudat să treci prin aşa ceva. Din păcate, nu e nimic de făcut, doar de aşteptat”, a declarat Zhou Guanyu, potrivit marca.com. Reclamă

