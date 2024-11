Adrian Mititelu, acuzaţii şi derapaj incredibil după ce a intrat pe teren în FCU Craiova - Ceahlăul: "Ne fură meci de meci!" - Antena Sport

Adrian Mititelu a făcut un scandal uriaş în timpul meciului FCU Craiova – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-4. În timpul primei reprize, după ce oaspeţii au egalat dintr-o lovitură de la 11 metri, patronul oltenilor şi-a ieşit din minţi şi a intrat pe teren pentru a-i cere socotelă arbitrului Cristian Moldoveanu.

Pe reluările transmisiunii TV s-a putut observa că Răzvan Bălaşa a lovit mingea în timpul duelului cu Dawordzie, din minutul 23.

Adrian Mititelu a făcut acuzaţii incredibile după scandalul de la FCU Craiova – Ceahlăul: „Bandiţi şi indivizi obscuri”

Patronul celor de la FCU Craiova a declarat că regretă ieşirea sa nervoasă din timpul meciului de pe Ion Oblemenco, dar susţine că nu s-a mai putut controla după greşelile repetate de arbitraj împotriva echipei sale.

Mititelu a făcut şi mai multe acuzaţii incredibile la adresa Federaţiei Române de Fotbal şi la adresa lui Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF:

„Ieşirea mea, pe care acum o regret, se datorează unui lung şir de nedreptăţi. Nu a fost an să nu pierd 7-8-10 puncte pe mâna arbitrilor. Ne-a fost luată şi o calificare în cupele europene, tot cu japca. De când a început campionatul, ne-au ciupit la fiecare meci. După ce că şi aşa suntem în criză, că nu reuşim să ne revenim, mai vine şi arbitrul şi face cadou un penalty. Normal că am avut o ieşire pe care nu am mai putut să o controlez.