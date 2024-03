CSA Steaua a câştigat apelul cu FCSB pentru marcă. Reacţia lui Florin Talpan - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”O nouă victorie a mea în instanţă ! Avocatul lui Becali a pierdut din nou în faţa mea, în încercarea de a ne anula sau decădea mărcile aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti!

CSA Steaua a câştigat apelul cu FCSB pentru marcă

Am muncit ca de obicei foarte mult, şi am satisfacţia că instanţa mi-a dat dreptate! În loc sa fiu recompensat pentru toate reuşitele mele, mi s-a luat din salariu şi cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe! Sunt mândru de munca mea şi de eforturile pe care le-am făcut!