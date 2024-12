CSA Steaua, tot mai aproape de a obţine dreptul de promovare în Liga 1! Anunţul făcut de şeful secţiei de fotbal - Antena Sport

Totodată, Cian a transmis ferm că nu se pune problema unei colaborări între CSA Steaua şi FCSB.

„(n.r. despre o posibilă colaborare dintre FCSB şi Steaua) Să răspund sincer, nu. Nu am văzut să se fi discutat asta şi să fie posibil. În condiţiile date, nu se va întâmpla”, a mai spus şeful secţiei de fotbal de la CSA Steaua.

Ce datorii susţine Gigi Becali că le-a plătit celor de la CSA Steaua: „Ne spuneaţi Steaua atunci”

Gigi Becali susţine că, atunci când a preluat secţia de fotbal a roş-albaştrilor, în 2003, a plătit mai multe datorii ale clubului Armatei.

„Eu când am venit la Steaua am dat 9.4 milioane de dolari, pe vremea aia erau 100 de milioane (n.r: în banii de acum). Eu când am venit, am venit la Ghimpaţii din deal? Când au cerut să plătesc datoria de 1.2 milioane de dolari? Mi-au scris că în baza relaţiilor bune pe care le aveam. Ne spuneaţi Steaua atunci. Şi acum vă treziţi că eu am dormit. Aveau popriri pe conturi. Le pusese executorul judecătoresc (n.r: popririle), să le ia banii.

Am plătit după aia 2 milioane de euro impozit la statul român pentru stadion. Nu contează. Am plătit vreo 5 milioane, de am făcut asfaltul, că eram în Liga Campionilor, ne făceam de râs. Am făcut terenul de iarbă artificială. Toate le-am lăsat acolo”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.