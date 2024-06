Cum l-a numit Adrian Mititelu pe fiul lui după scandalul uriaș pe care l-au avut! Mesajul patronului de la FCU Craiova - Antena Sport

Iată cum l-a numit Adrian Mititelu pe fiul lui după scandalul uriaș pe care l-au avut! Patronul de la FCU Craiova a tramsmis un mesaj despre Adrian Mititelu Jr., la două luni de la conflict.

„Războiul” declarațiilor dintre Mititelu și fiul său a început în luna aprilie, după ce FCU Craiova a fost eliminată din Cupa României de FC Voluntari.

Cum l-a numit Adrian Mititelu pe fiul lui după scandalul uriaș pe care l-au avut!

Atunci, Adrian Mititelu Jr. a cerut ca tatăl său să plece de la echipă și a anunțat că își va ceda acțiunile de la FCU Craiova, în cazul în care Mititelu senior nu pleca de la echipă.

În cele din urmă, „apele” s-au liniștit în Bănie, iar cei doi s-au împăcat. Acum, Adrian Mititelu l-a catalogat pe fiul său drept „teribilist”.

„El e un copil mai teribilist. Eu am creat echipa asta, înțeleg că atunci când am jucat prost eu sunt vinovatul. Când am avut momente senzaționale nu mai era meritul meu”, a spus Adrian Mititelu la digisport.ro.