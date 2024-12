Dorinel Munteanu s-a înţeles cu noua echipă, la doar câteva ore după ce a plecat de la Oţelul. Lovitură de proporţii în fotbalul românesc - Antena Sport

Dorinel Munteanu s-a înţeles cu FC Voluntari | Profimedia Dorinel Munteanu s-a înţeles cu noua echipă, la doar câteva ore după ce a plecat de la Oţelul Galaţi din cauza problemelor financiare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dorinel Munteanu va antrena cea mai bogată echipă din Liga 2. Conform gsp.ro, Dorinel Munteanu s-a înţeles cu FC Voluntari, acolo unde Gigi Neţoiu a anunţat investiţii masive. Dorinel Munteanu s-a înţeles cu FC Voluntari Anunţul vine la scurt timp după ce FC Voluntari a anunţat despărţirea de Ovidiu Burcă. Prezentat oficial pe 27 noimebrie, fostul antrenor de la Dinamo a fost demis în penultima zi a anului. Sub comanda lui Ovidiu Burcă, FC Voluntari a câştigat meciurile cu Reşita (2-0) şi Dumbrăviţa (1-0), în timp ce meciul cu Metalul Buzău s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Dorinel Munteanu, dărâmat după despărţirea de Oţelul Galaţi: „Cea mai grea decizie a carierei. A fost o minciună continuă” Dorinel Munteanu s-a despărţit de Oţelul Galaţi, după ce fosta campioană a României a ajuns într-o situaţie critică din punct de vedere financiar. Antrenorul care a adus singurul titlu din istoria echipei şi care a readus clubul în prima ligă, după ce a preluat echipa din liga a treia, a explicat cât de greu i-a fost să ia decizia de a pleca de la Oţelul. Dorinel Munteanu a declarat că a pierdut încrederea jucătorilor, care nu şi-au mai primit salariile de aproape trei luni. De asemenea, Dorinel Munteanu a precizat că a fost minţit în nenumărate rânduri că situaţia se va regla, până când nu i s-a mai răspuns la telefon. Reclamă

„Cred că este cea mai grea decizie din cariera mea. Am avut tot felul de provocări în cariera de sportiv, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A fost o decizie grea. Eu nu mai văd această ieşire. Am preluat această echipă de la 0. Bazele acestei echipe au fost disciplina, caracterul şi încrederea. Toate aceste lucruri au mers până la un punct, până acum câteva zile, când am luat decizia de a nu mai lucra la această echipă.

Nu îi poţi spune unui jucător să facă antrenamentele la maximum dacă nu mai are încredere în tine. Până acum câteva luni, jucătorii au avut încredere în mine. Jucătorii au înţeles. Nici acum nu pot să le reproşez nimic. De vrei 3-4 luni, situaţia s-a agravat foarte mult, din cauza faptului că unul dintre sponsorii noştri şi-a anulat contractul. Prin domnul Radu Ionescu, care ne-a promis, în fiecare lună, cel puţin mie, că se va onora. După nu a mai răspuns la telefon.

Situaţia e foarte simplă. A fost o minciună continuă, vreo 4-5 luni de zile. Trebuia să ne dea două tranşe de 250.000 de euro. Aş fi fost la zi cu jucătorii. Sunt mai multe contracte nerespectate. Această echipă a fost creată pe disciplină, impusă la limitele maxime. Nimeni nu credea, dar mi-am făcut treaba foarte bine şi am fost apreciat pentru joc.

