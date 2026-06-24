Lovitură uriașă pentru Steaua! Decizia pe care o pregătește Comitetul Executiv FRF

Steaua a participat în play-off-ul din Liga a 2-a de patru ori de când a ajuns în eșalonul secund, deși nu a avut niciodată drept de promovare. Acest lucru ar putea să se schimbe, pentru că FRF pregătește o decizie prin care formațiile care nu au posibilitatea să urce în Liga 1 să nu mai aibă nici acces la play-off-ul eșalonului secund.
Steaua este în continuare un club de drept public și nu poate promova în Liga 1, în ciuda tentativelor care au încercat să favorizeze clubul roș-albastru de-a lungul anilor. În cinci sezoane de ligă secundă, roș-albaștrii au terminat de două ori pe locul 2 în play-off, rezultat echivalent cu promovarea, însă nu a putut obține “biletul” spre primul eșalon. În alte două situații, Steaua ar fi putut ajunge măcar la baraj, însă nici acest lucru nu a fost posibil din cauza formei de organizare a clubului.
Cum poate Steaua să rateze play-off-ul din Liga a 2-a
Pentru a evita astfel de situații pe viitor, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal e gata să ia o decizie radicală. Potrivit gsp.ro, la ședința CE de astăzi, în urma căreia Sebastian Colțescu a intrat în CCA, o altă temă de pe ordinea de zi s-a referit la Liga a 2-a și la situația cluburilor din play-off fără drept de promvoare.
Toți membrii comitetului ar fi de acord să aducă o modificare potrivit căreia formații care nu pot urca în Liga 1 să nici nu mai primească acces în play-off-ul eșalonului secund. Momentan, această inițiativă a rămas la nivel de dezbatere, însă e extrem de probabil ca proiectul să fie adoptat la următoarea ședință de Comitet Executiv.
Conform sursei citate anterior, un aspect important care mai rămâne de discutat pentru federali este următorul: Până la ce loc în jos se va merge astfel încât play-off-ul să conțină doar cluburi cu drept de promovare.
Dacă Steaua nu își va schimba forma de organizare, iar proiectul pregătit de Comitetul Executiv FRF va fi aprobat, atunci roș-albaștrii nu ar urma să participe în play-off-ul sezonului viitor de Liga a 2-a.
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