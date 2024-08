„M-am umilit de multe ori” Daniel Oprița a răbufnit după ce suporterii Stelei i-au cerut demisia! Ce a spus despre viitorul său - Antena Sport

Daniel Oprița a răbufnit după ce suporterii Stelei i-au cerut demisia! Antrenorul echipei militare a vorbit despre eșecul din Cupa României, care a cauzat furia fanilor.

Steaua București a fost eliminată din Cupa României de Concordia Chiajna, după loviturile de departajare. Fanii s-au revoltat apoi, dat fiind faptul că această competiție era singura în care militarii aveau un obiectiv real, având în vedere că nu au drept de promovare în Liga 1.

Daniel Oprița a răbufnit după ce suporterii Stelei i-au cerut demisia!

Oprița a transmis faptul că nu are nicio vină pentru rezultatul înregistrat de Steaua și nu s-a ferit să menționeze că a avut mari probleme atunci când s-a ocupat de transferuri.

Antrenorul Stelei le-a transmis suporterilor că va veni și momentul când va pleca de la echipă, însă a dat asigurări că nu își va da demisia.

„(n.r. Suporterii ți-au cerut demisia) OK, îmi cer demisia. E normal că se ajunge și la asta. Mă aștept oricând la asta, dar n-am nicio… Dacă n-am fi jucat sau nu aș fi făcut o echipă… M-am chinuit să aduc și jucătorii ăștia așa cum am putut. Am stat să mă rog de ei, am avut multe bătăi de cap să pot să aduc pe unul și pe altul.