Fanii Stelei s-au revoltat după eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României: "Vă bateţi joc de Steaua!" - Antena Sport

Fanii Stelei s-au revoltat după eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României Imagine din meciul Stelei cu Concordia Chiajna / Facebook Steaua Fanii Stelei s-au revoltat după eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României! Concordia Chiajna a trecut de Steaua după loviturile de departajare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După 120 de minute, scorul a fost 0-0. Echipa lui Opriţa a ratat o ocazie uluitoare în minutul 107 prin Alexandru Dane, care a reluat peste cu poarta goală o centrare perfectă a lui Adi Popa. Fanii Stelei s-au revoltat după eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României: „Vă bateţi joc de Steaua!” „Absolut dramatic e că vă bateţi joc de Steaua în cel mai mizerabil mod cu putință. De acum înainte putem juca toate meciurile pe Terenul 5, oricum vom juca doar meciuri amicale”, a reacţionat un fan pe reţelele sociale. „Cuvintele sunt de prisos. S-a văzut pe teren cât de mult vă pasă de Steaua. Dezamăgirea este mare. Iertăm însă nu uităm!”, au scris cei de la Armata Roș-Albastră. „Ce a fost dramatic in meciul ăsta?! Un miserupism total de la un capăt la altul. Dramatic e că pe scaunele alea de conducere stau numai neisprăviți care nu fac nimic pentru echipa asta”, a scris un alt fan al Stelei. Reclamă

Un fan a amintit de eliminarea FCSB-ului din Liga Campionilor. „Nu mai fiți triști, măcar FCSB a fost eliminată din preliminarile Champions League”, a scris acesta.

„Eliminare dramatică din Cupa României! Steaua București a părăsit dramatic Cupa României încă din turul III, învinsă în deplasare de către Concordia Chiajna, scor 1-4, după prelungiri și lovituri de la 11 metri”, a fost textul publicat pe Facebook de reprezentanţii clubului Steaua, care a declanşat un potop de critici pe reţeaua de socializare.

Steaua Bucureşti a fost eliminată de Concordia Chiajna, în urma loviturilor de departajare. La finalul celor 120 de minute, scorul a fost egal, scor 0-0.

Înaintea eliminării din turul 3 al Cupei României, Daniel Opriţa visa la un traseu lung în competiţie şi chiar îşi dorea să cale pe urmele celor de la Corvinul, care anul trecut au câştigat trofeul. Şi Lăcătuş spera să o vadă pe Steaua cât mai sus în competiţie. „Îmi pare rău, normal. Aș fi vrut să văd un parcurs mai lung în Cupa României. Exemplul Corvinului de anul trecut ar fi putut fi urmat de alte echipe. Poate atunci se găsea și pentru Steaua o soluție de promovare, ar fi fost o șansă bună asta, dacă reușeau să joace în cupele europene”, a spus Marius Lăcătuş la digisport.ro. Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu Steaua Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu Steaua. Antrenorul şi-a prelungit înţelegerea pe încă două sezoane, mărturisind că nu banii l-au convins să continue la formaţia din Ghencea, ci condiţiile excelente de la echipă. Contractul lui Daniel Opriţa expira în această vară, însă antrenorul, care îi pregăteşte pe „militari” din iulie 2019, va rămâne în Ghencea până în 2026. Daniel Opriţa s-a declarat foarte bucuros de faptul că va continua ceea ce a început la Steaua. Antrenorul a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte, mai bune din punct de vedere financiar, pentru a continua alături de „militari”. În privinţa dreptului de promovare, Opriţa speră ca lucrurile să se rezolve în sezonul viitor, pentru ca Steaua să se poată lupta pentru un loc în Liga 1. „Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă.

Nu am intrat în discuții (n.r – cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani – deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune – echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare”, a declarat Daniel Opriţa, pentru Steaua TV.