Preşedintele unei federaţii din România cere desfiinţarea clubului CSA Steaua: "Are buget de 27 de milioane de euro" - Antena Sport

Reclamă

Să ieşim din această nenorocire pentru că eu nu vreau să distrug sportul românesc, ci să îl pun în legalitate. Cum o să apară România în faţa organismelor internaţionale şi Uniunii Europene când se va constata că 51 de federaţii sunt lovite de nulitate absolută.

S-a gândit cineva la acest efect? Să vă dau şi nişte cifre. În anul 2022, CSA Steaua a avut un buget de 27 de milioane de euro, datele sunt publice. Astea nu se pot ascunde.

Reclamă

„În loc să băgăm banii ăia în şcoli, plătim sportivii străini”

Federaţiile sportive au avut în acest an 97 de milioane de lei, nu de euro. Sub 20 de milioane de euro. Să mă ierte Dumnezeu, ce finanţează contribuabilul român? Aşa ne apără Ministerul Apărării?

Sunt toate cluburile departamentale. Ministerul Transporturilor s-a plâns anul trecut că a trebuit să mai dea 7 milioane de lei pentru a plăti salariile sportivilor. Hai să vă mai fac o dezvăluire.

Toţi sportivii străini nu sunt la cluburile de drept privat, sunt la cluburile de drept public. În loc să băgăm banii ăia în şcoli, să pregătim următoarele generaţii, plătim sportivii străini”, a declarat Ştefan Popescu pentru fanatik.ro.

Reclamă 4 / 0/3

„Să lase sportul în pace şi să se ocupe cu apărarea ţării„ “Domnul Talpan şi-a dat-o singur la temelie. Dacă nu ştie că clubul Steaua este înfiinţat prin ordin de ministru şi nu poate să fie membru într-o federaţie sportivă, nu îţi baţi singur cuie în talpă? CSA-ul trebuie desfiinţat, că e de drept public. Ca să facă o structură de de drept privat, trebuie ca Ministerul să intre într-o asociaţie de drept privat. Treaba lor dacă nu se poate. Să lase sportul în pace şi să se ocupe cu apărarea ţării”, a mai declarat Ştefan Popescu pentru sursa citată. Daniel Opriţa a dat de pământ cu jucătorii săi, după înfrângerea de la Reşiţa: „Noi nu suntem Steaua. Şi-au bătut joc de mine” Daniel Opriţa a dat de pământ cu jucătorii săi, după înfrângerea de la Reşiţa suferită de CSA Steaua. Formaţia din Ghencea, care a fost susţinută de câteva sute de suporteri în deplasarea de la Reşiţa, a pierdut duelul cu echipa lui Flavius Stoican, scor 1-3. La finalul primului meci din 2024 pentru formaţia roş-albastră, Daniel Opriţa nu şi-a menajat deloc jucătorii. Nemulţumit de prestaţia de la Reşiţa, Opriţa a răbufnit. Antrenorul celor de la CSA Steaua consideră că prestaţia de la Reşiţa a fost o ruşine şi a spus că nu poate numi această echipă Steaua, după jocul arătat, chiar în ziua în care clubul sărbătorea 37 de ani de la câştigarea Supercupei Europei. Singurii care s-au ridicat la înălţime, potrivit antrenorului din Ghencea, au fost fanii care au făcut deplasarea de la Bucureşti. Daniel Opriţa: „Am fost jalnici” „A fost o victorie meritată a Reșiței, chiar dacă aș putea să contest anumite faze. La acest scor și la ce am jucat noi, nu mai pot să spun mare lucru. Chiar dacă consider că au fost unele greșeli de arbitraj împotriva noastră, nu avem nicio scuză la modul cum ne-am prezentat la acest meci. Reclamă

Am luat după pauză două goluri în câteva minute, am fost jalnici! Dezastru! Este o înfrângere rușinoasă pentru jucători. Nu vreau să-i numesc Steaua, noi nu suntem Steaua, la modul cum am jucat la acest meci. Doar cei care au venit de la București, suporterii care au fost în număr mare, pe ei îi pot numi Steaua.

Echipa care a venit pentru acest meci la Reșița nu o pot numi Steaua. A fost o rușine. Doi sau trei jucători aș putea să-i evidențiez, în rest noi nu suntem Steaua. Ceea ce facem noi în acest sezon este o rușine.

Dacă nu au rușine pentru acești oameni care au venit atâția kilometri să-i susțină, înseamnă că n-au caracter. Acești jucători și-au bătut joc de club, de emblemă și de suporteri. Reșița ne-a bătut la toate capitolele, dar în primul rând la dăruire”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit caon.ro.

Cine va câştiga Marele Premiu al Bahrainului? Max Vertappen Charles Leclerc Sergio Perez Lewis Hamilton Carlos Sainz Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...