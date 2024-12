Singurul blat pe care Adrian Mititelu a încercat să îl facă: "Am avut-o toată viața mea pe conștiință" - Antena Sport

Adrian Mititelu, într-un interviu / AS.ro Adrian Mititelu a dezvăluit că a încercat, la un moment dat, convins de regretatul Ilie Balaci, să facă un „blat” cu Poli Timişoara, care la acea vreme era patronată de Marian Iancu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mititelu a susţinut că Marian Iancu l-a refuzat din start şi i-a mulţumit acestuia pentru că a făcut acel lucru. Echipa patronată de Adrian Mititelu avea atunci nevoie de un rezultat de egalitate cu Poli Timişoara. Povestea singurului blat pe care l-a încercat Adrian Mititelu: „Mi-era rușine să-l contrazic pe Ilie, țineam la el enorm” „Mi s-a propus să trișez. O singură dată am avut o slăbiciune. O am pe suflet… Eram cu marele Ilie Balaci, cu mai mulți prieteni de-ai mei, înainte de un meci cu Timișoara. Jucam acasă. Și s-a pus Ilie pe mine: «Hai, domne, să vorbim cu Timișoara, să facem egal!». Ilie era director tehnic la noi. Nu mai țin minte exact, exact ce mi-a spus, dar era ceva de genul ăsta. Țineam mult la Ilie și el era cu nebuniile astea… Aveam noi nevoie neapărat de un punct. Și m-a determinat să intrăm într-o discuție cu Iancu. N-am făcut nimic, Iancu ne-a refuzat din prima. Mi-era rușine să-l contrazic pe Ilie, țineam la el enorm. A fost singura dată când eu am avut un rol activ într-un astfel de caz. Nu știam cum se poate face așa ceva. A fost o discuție de un minut și jumătate, m-am bucurat că Iancu ne-a refuzat. Reclamă

Am avut-o toată viața mea pe conștiință. E singura chestie pe care am avut-o pe suflet. Mă simțeam rușinat că am putut să mă gândesc la așa ceva. Chiar dacă accepta Iancu, nu cred că se putea face. Era prin 2006, 2007, 2008, nu mai rețin sigur. Am spus-o acum ca să mă descarc. În schimb, mi s-au propus de foarte multe ori aranjamente, de 5-6 ori, și am respins din start”, a declarat Adrian Mititelu pentru gsp.ro.

Marian Iancu e aşteptat să revină în fotbal, tot la Poli Timişoara

Marian Iancu a spus, recent, în mai multe rânduri că ar putea reveni în fotbal, dar doar ca acţionar minoritar. Fostul patron al lui Poli Timişoara nu mai vrea să îşi asume conducerea unui club de fotbal.

Având în vedere că la Rapid uşa de a deveni acţionar pare închisă, în condiţiile în care Dan Şucu i-a dat, la un moment dat, o replică dură lui Marian Iancu după atacurile celui din urmă, fostul patron al Balkan Petroleum ar putea să investească tot la Poli Timişoara.

