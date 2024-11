Ultraşii Stelei continuă "războiul" cu Mircea Lucescu! Ce s-a scandat pe stadionul din Ghencea, în timpul meciului cu Chindia - Antena Sport

Fanii Stelei, în timpul meciului cu Chindia Târgovişte / Captură DigiSport Ultraşii Stelei nu se opresc şi continuă „războiul” cu Mircea Lucescu. Totul după ce selecţionerul României a spus că echipa patronată de Gigi Becali, FCSB, este ”Steaua”. „Il Luce” a afirmat că deţinătoarea titlului din Liga 1 este continuatoarea echipei care a câştigat Cupa Campionilor Europeni din 1986. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Declaraţiile oferite de Mircea Lucescu au stârnit discuţii aprinse. Şefii clubului din Ghencea au anunţat chiar că iau în calcul să îl dea în judecată pe cel mai titrat antrenor român. Chiar şi „Fiara” Marius Lăcătuş a cerut ca Lucescu să fie chemat la Tribunal. Fanii Stelei, injurii la adresa selecţionerului Mircea Lucescu Suporterii echipei din Liga 2 nu au uitat declaraţiile selecţionerului şi au avut o reacţie devastatoare. În startul meciului cu Chindia Târgovişte, fanii Stelei l-au înjurat pe Mircea Lucescu. Ultraşii i-au adresat injurii care nu pot fi reproduse antrenorului în vârstă de 79 de ani, care este o legendă a rivalei Dinamo. După, aceştia au început să scandeze: „Libertate pentru suporteri, libertate pentru suporteri„. Reacţia de o duritate extremă a fanilor Stelei vine după ce Mircea Lucescu a spus că echipa patronată de Gigi Becali este susținută de cei mai mulți suporteri. Reclamă

”Nu are niciun rost, este instinctiv. Este greu să-ți vină FCSB. Eu 50 de ani am jucat contra Stelei. Eu țineam cu CCA-ul foarte tare, apoi am devenit dinamovist, iar mai apoi m-am atașat de Rapid. Eu am apărat ideea de continuitate și nu poți să dai la o parte istoria. Fanii sunt steliști, toți țin cu Steaua.

E normal să țină cu FCSB, pentru că oferă satisfacție și ne reprezintă în Europa, nu cealaltă care joacă cu vreo echipă comunală. Toți oamenii vor să facă parte din succes. Mi-a venit normal să spun, niciun moment nu m-am gândit să fac o diferențiere dintre Steaua și FCSB. Așa cum a zis și Iordănescu că e Steaua lui Gigi Becali. E adevărat, este FC Steaua București, este Steaua lui Gigi Becali, dar este Steaua suporterilor.

Încerc să atrag atenția că nu putem să uităm istoria noastră. Eu nu țin cont că am fost dinamovist, eu respect toate echipele românești. Așa ar trebui să fie interpretate, nu că am o invidie”, a declarat Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Câteva sute de fani au fost prezenţi în Ghencea la meciul Steaua – Chindia, ultimul al etapei a 14-a din Liga 2. Cei mai mulţi au stat la peluză. Marius Lăcătuş l-a făcut praf pe Mircea Lucescu Marius Lăcătuş nu s-a ferit de cuvinte şi l-a atacat pe Mircea Lucescu, în scandalul pe care acesta îl are cu cei de la CSA Steaua. „Fiara” a transmis clar faptul că Il Luce ar trebui să fie dat în judecată, după ce a numit-o pe FCSB ca fiind continuatoarea Stelei. „Știe când să reacționeze în mod negativ față de un club pe care dânsul nu-l suferă din acea perioadă. Ceea ce mă deranjează cel mai mult e că nimeni din cadrul Federației nu-i atrage atenția. Nu l-au dat în judecată din câte știu. Au ținut cont de numele Lucescu și au vrut să regleze pe o manieră amiabilă. Da, el are ceva cu Steaua. (n.r. visul lui a fost să antreneze Steaua) Tocmai de aia e așa. Chiar dacă te cheamă Mircea Lucescu, nu ești mai presus. El reprezintă o Federație, nu e persoană privată. Dacă o să continue așa, da, trebuie dat în judecată”, a declarat Marius Lăcătuş.

