Dan Petrescu le-a reproşat un singur lucru jucătorilor săi, după Jeonbuk - Ulsan 1-1: "Asta ne-a demoralizat" - Antena Sport

Reclamă

Mai mult, antrenorul lui Jeonbuk este convins că ratarea penalty-ului din minutul 24 a lui Orobo a contat enorm în ceea ce priveşte moralul jucătorilor săi:

„A fost un meci bun, păcat că nu am câştigat. Ne pare rău pentru fani. Jeonbuk a meritat să câştige. Cred că penalty-ul ratat ne-a demoralizat.

Reclamă

Am primit un gol din cauza unei greşeli, din păcate. La 1-1, am avut o şansă mare, dar nu am reuşit să înscriem. Sperăm să jucăm bine şi în retur. A fost o singură greşeală. În afară de asta, jucătorii chiar au luptat bine”, a declarat Dan Petrescu, potrivit hyundai-motorsfc.com.

Jeonbuk – Ulsan 1-1

Jeonbuk – Ulsan 1-1 a fost în AntenaPLAY. Echipa lui Dan Petrescu a obţinut doar un rezultat de egalitate în partida tur a sferturilor Ligii Campionilor Asiei. Formaţia sa a întâlnit rivala din Coreea De Sud, Ulsan HD. Echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul în minutul 4, dar a fost egalată în minutul 77, după o eroare uriaşă în apărarea lui Jeonbuk. Tot Jeonbuk a ratat şi o lovitură de la 11 metri în prima repriză, când putea duce scorul la 2-0.

Au rămas patru echipe din vest şi patru echipe din vest. În această fază a competiţiei se află Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu, dar şi Al-Nassr, Al-Ittihad şi Al-Hilal, echipele starurilor Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Neymar.

Reclamă 4 / 0/3

Programul turului sferturilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei Al-Ain – Al-Nassr 1-0

Jeonbuk Motors – Ulsan 1-1

Al-Hilal – Al-Ittihad (tur, 5 martie, 20:00)

Shandong Taishan – Yokohama Marinos (tur, 6 martie, 12:00)

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...