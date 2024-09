AC Milan - Liverpool, meciul serii din Champions League, LIVE TEXT 22:00! Real Madrid şi Bayern joacă tot azi! Programul complet - Antena Sport

AC Milan - Liverpool, meciul serii din Champions League, LIVE TEXT 22:00 Jucătorii lui Liverpool şi ai lui AC Milan/ Colaj Profimedia AC Milan – Liverpool e meciul serii din grupa de Champions League. Real Madrid, Bayern Munchen şi Juventus joacă şi ele astăzi, iar toate meciurile vor fi în format live text, pe AS.ro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Primele meciuri din noul sezon de Champions League se vor disputa astăzi. Noul format al competiţiei propune mai multe partide în faza grupei principale, spre deosebire de anii trecuţi. Fiecare echipă va disputa câte opt meciuri, după ce s-a renunţat la formatul cu grupe a câte patru formaţii. AC Milan – Liverpool, meciul serii din Champions League, LIVE TEXT 22:00 | Juventus – PSV şi Young Boys – Aston Villa (19:45) Echipele de start la Juventus – PSV: Juventus : Di Gregorio- Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso – Locatelli, McKennie – Gonzalez, Kopmeiners, Yildiz – Vlahovic

: Di Gregorio- Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso – Locatelli, McKennie – Gonzalez, Kopmeiners, Yildiz – Vlahovic Antrenor : Thiago Motta

: Thiago Motta PSV Eindhoven : Drommel – Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams – Schouten , Til – Veerman, Bakayoko – De Jong, Tillman

: Drommel – Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams – Schouten , Til – Veerman, Bakayoko – De Jong, Tillman Antrenor: Peter Bosz Echipele de start la Young Boys – Aston Villa: Young Boys : von Ballmoos – Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam – Colley, Niasse, Lauper, Monteiro – Ugrinic, Ganvoula

: von Ballmoos – Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam – Colley, Niasse, Lauper, Monteiro – Ugrinic, Ganvoula Antrenor : Patrick Rahmen

: Patrick Rahmen Aston Villa: Martinez – Bogarde, Konsa, Pau, Digne – McGinn, Onana – Tielemans, Rogers, Ramsey – Watkins

Antrenor: Unai Emery „Balul" în noul sezon din competiţia supremă este deschis de confruntările Juventus – PSV şi Young Boys – Aston Villa, confruntări care se vor disputa de la ora 19:45.

Juventus şi PSV nu au înregistrat nicio înfrângere în acest start de sezon. „Bătrâna Doamnă” a bifat două victorii şi două remize în Serie A, în timp ce olandezii au înregistrat cinci victorii din cinci meciuri disputate în Eredivisie.

De cealaltă parte, Aston Villa este favorită în duelul de pe terenul elveţienilor de la Young Boys. Trupa lui Unai Emery revine în competiţia europeană, după ce în sezonul trecut s-a clasat pe locul patru în Premier League.

De la ora 22:00, se vor disputa alte patru partide: AC Milan – Liverpool, Bayern – Dinamo Zagreb, Real Madrid – Stuttgart şi Sporting – Lille.

AC Milan – Liverpool ţine capul de afiş al primei zile din noul sezon de Champions League. „Cormoranii” au înregistrat un eşec surprinzător în ultimul meci, disputat pe teren propriu, în Premier League. Trupa lui Arne Slot a fost învinsă de Nottingham Forest. De cealaltă parte, AC Milan are un moral excelent înaintea confruntării cu Liverpool, după ce în ultima etapă de Serie A a învins-o pe Venezia cu scorul de 4-0. Cele două echipe s-au duelat şi în urmă cu trei sezoane, tot în Champions League, în faza grupelor. Liverpool s-a impus atunci şi în tur, şi în retur, scor 3-2, respectiv 2-1. Deţinătoarea trofeului, Real Madrid va primi vizita celor de la Stuttgart, în timp ce Bayern Munchen, una dintre favoritele acestui sezon, se va duela cu Dinamo Zagreb. Programul serii din Champions League: Juventus – PSV, 19:45

Young Boys – Aston Villa, 19:45

AC Milan – Liverpool, 22:00

Bayern – Dinamo Zagreb, 22:00

Real Madrid – Stuttgart, 22:00

Sporting – Lille, 22:00 Kylian Mbappe, mesaj ferm după ce a marcat din nou la Real Madrid Kylian Mbappe a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat din nou pentru Real Madrid. Starul francez a oferit declaraţii despre primul meci din Champions League, mărturisind că îşi doreşte ca „galacticii” să aibă un debut perfect. Real Madrid s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Real Sociedad, în ultima etapă de La Liga. Vinicius şi Kylian Mbappe au marcat pentru madrileni, din penalty.

„A fost un meci dificil, dar într-un final am câştigat. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, dar ne întoarcem acasă cu o victorie importantă. Jocul se îmbunătăţeşte.

Cu fiecare meci care trece, mă simt mai bine, înţeleg ce se întâmplă la echipă, şi înţeleg de ce au nevoie coechpierii şi antrenorul meu. Sunt sigur că marţi îmi pot ajuta echipa şi putem debuta cu o victorie în Champions League.

Cel mai important lucru e că toate penalty-urile s-au transformat în goluri, nu contează cine le-a executat. Am marcat şi asta e cel mai important. (N.r. Despre meciul cu Stuttgart) Va fi foarte important pentru mine. Aşa cum am spus încă din prima zi, am venit la Madrid să experimentez astfel de nopţi. Sunt foarte concentrat pe ceea ce avem de făcut, Champions League s-a schimbat mult, e o nouă competiţie şi trebuie să câştigăm pentru a începe bine„, a declarat Kylian Mbappe, conform marca.com.

