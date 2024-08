Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga: „De mijlocul clasamentului!” - Antena Sport

Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga Adrian Mutu, în timpul unui meci/ Profimedia Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga. Fostul internațional nu s-a ferit de cuvinte, atunci când i-a criticat pe oamenii din atacul campioanei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Sparta Praga. Meciul de pe stadionul „Steaua”, care s-a încheiat cu victoria cehilor, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Adrian Mutu i-a făcut praf pe atacanții de la FCSB, după 2-3 cu Sparta Praga După meci, Mutu a transmis faptul că, în opinia sa, atacanții de la FCSB sunt la un nivel de „mijlocul clasamentului în România”. „Un nivel normal, de mijlocul clasamentului în România”, a spus Adrian Mutu, la fanatik.ro. De asemenea, „Briliantul” a venit și cu un sfat pentru Gigi Becali și a transmis că FCSB mai are nevoie de întăriri, pentru a avea rezultate în cupele europene. Reclamă

„Și noi am dat în campionatul nostru două milioane jumate pe un atacant. Mă refer la Louis Munteanu… Acum să vedem ce se întâmplă și cu el, pentru că are potențial. Am văzut ce a făcut Olatunji cu ei aseară…

Eu cred că FCSB-ului îi trebuie în momentul de față doi atacanți, nu unul, pentru că nu poți să stai doar într-unul. Și îi mai trebuie mijlocași centrali importanți”, a mai spus Adrian Mutu.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după ce a ratat transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile, după ce a ratat transferul lui Louis Munteanu. Patronul de la FCSB a transmis care a fost adevăratul motiv pentru care atacantul a refuzat o mutare la formaţia campioană.

Louis Munteanu a semnat cu CFR Cluj, Neluţu Varga plătind peste două milioane de euro în schimbul semnăturii sale. Atacantul a fost dorit şi de Gigi Becali, la FCSB, însă în cele din urmă, atacantul a refuzat oferta campioanei. Motivul a fost reprezentat de faptul că i-a fost „frică” de patronul roş-albaştrilor. Becali a dezvăluit ce discuţie a purtat şi cu Gică Hagi. „Regele” i-a mărturisit faptul că Louis Munteanu ar putea să nu aibă evoluţii bune la FCSB, din cauza presiunii foarte mari. „(N.r. Louis Munteanu nu a vrut să vină la FCSB?) Da, ştiu. E băiat deştept. A zis ‘Nu mă duc acolo, mi-e frică de nea Gigi’! Mi-a zis şi Gică (n.r. Hagi) că dacă-l cert, nu mai funcţionează, e fricos. Dar e fotbalist. Dar bravo lui, a spus că-i e frică. Şi banii sunt, dar şi război este!”, a declarat Gigi Becali, la palat. Louis Munteanu a debutat deja la CFR Cluj. Atacantul de 22 de ano a marcat o „dublă” de senzaţie în meciul din ultima etapă, cu Unirea Slobozia.