Anunţul clar făcut de Pep Guardiola în faţa jurnaliştilor după eliminarea din Champions League în faţa rivalei Real Madrid - Antena Sport

Pep Guardiola are parte de cel mai slab sezon din întreaga carieră, primul în care înregistrează 13 eşecuri. Ultimul i-a adus şi eliminarea din Liga Campionilor, după dubla cu Real Madrid din play-off-ul optimilor.

După 1-3 pe Santiago Bernabeu, Pep Guardiola, care a fost eliminat pentru a patra oară din competiţia numărul 1 intercluburi de Carlo Ancelotti, a anunţat că nu va pleca de la Manchester City, chiar dacă echipa nu se regăseşte în această campanie.

Pep Guardiola a anunţat că rămâne la Manchester City

„Da, da, da. Da, da, vreau să rămân la City”, a spus Pep Guardiola, care are contract cu „cetăţenii” până în vara lui 2027. Pep are 18 trofee cucerite cu City, între care 6 titluri în Premier League şi UEFA Champions League.

Tot după duelul de pe Santiago Bernabeu, Guardiola a recunoscut superioritatea echipei lui Carlo Ancelotti, care va întâlni în optimi Atletico Madrid sau Bayer Leverkusen.

”Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au, de aceea am cerut mult calm cu mingea. Dar am primit gol la prima acțiune, nu ne-am apărat bine, așa că a fost mai dificil.