Cum i-a ironizat Vinicius pe fanii lui Atletico Madrid. Mesajul starului, după ce Real și-a eliminat rivala din Liga Campionilor - Antena Sport

Starul lui Real Madrid care s-a albit la faţă când a auzit că va executa al cincilea penalty, în duelul cu Atletico

Carlo Ancelotti a dezvăluit ce s-a întâmplat în tabăra lui Real Madrid, înainte de executarea penalty-urilor care au adus calificarea galacticilor în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la finalul unei duble dramatice cu Atletico Madrid.

Carlo Ancelotti l-a desemnat iniţial pe Endrick să execute ultimul penalty, dar a ajuns la varianta Rudiger, după ce brazilianul de 18 ani cotat la 40 de milioane de euro s-a schimbat la faţă în momentul în care şi-a auzit numele.

„Cred că penalty-urile sunt o loterie şi azi a mers în favoarea noastră. Am dorit ca Endrick să fie al cincilea executant, dar am gândit că Rudiger este mai relaxat. Când i-am spus lui Endrick să execute al cincilea penalty, nu a părut foarte fericit. I-am văzut faţa şi am spus „stai, stai”. Şi l-am ales pe Rudiger”, a spus Ancelotti, citat de marca.com.