Dan Petrescu, mesaj categoric după înfrângerea FCSB-ului din Andorra: "Dacă aş fi zis eu, eram luat la mişto" - Antena Sport

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a fost surprins de înfrângerea FCSB-ului din Andorra. În direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, campioana României a fost învinsă de Inter d’Escaldes, care s-a impus cu 2-1 în manşa secundă a turului 1 preliminar Champions League.

Chiar şi în ciuda acestui rezultat, FCSB a obţinut calificarea cu 4-3 la general. În turul următor, formaţia roş-albastră o va întâlni pe Shkendija, formaţie din Macedonia de Nord. Returul se joacă pe 30 iulie, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Dan Petrescu nu a fost surprins de înfrângerea FCSB-ului din Andorra: “Nimeni nu ştie cum e acea deplasare”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, îi cunoaşte foarte bine pe cei de la Inter d’Escaldes. În 2022, formaţia din Gruia juca în turul 2 preliminar Conference League contra formaţiei din Andorra. Dacă pe teren propriu, CFR Cluj se impunea cu 3-0, returul din Andorra a fost mult mai dificil, iar meciul s-a încheiat 1-1.

Petrescu nu a vrut să le ia apărarea celor de la FCSB în urma acestei înfrângeri, dar nici nu i-a ironizat, punând accentul pe deplasarea dificilă pe care trebuie să o facă echipele care ajung în Andorra:

“S-a văzut la FCSB că nu mai există echipe mici, poate în afară de alea din San Marino, poate. În rest, orice meci e deschis oricărui rezultat. Dacă aş fi zis eu că FCSB are meci greu în Andorra, eram luat la mişto. Am fost în Andorra şi am avut noroc să nu pierdem. Am făcut 1-1 şi tot am fost criticaţi.