Gigi Becali dă de pământ cu jucătorii de la FCSB! Umilinţa din Andorra l-a scos din minţi: "Nu mai am cuvinte" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după umilinţa încasată de către cei de la FCSB în faţa celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 1-2. În ciuda scorului final neverosimil, campioana merge mai departe. Asta datorită victoriei din prima manşă, scor 3-1.

Gigi Becali i-a făcut praf pe jucătorii celor de la FCSB. Primul pe care l-a luat în colimator a fost portarul Ştefan Târnovanu. Goalkeeper-ul a scăpat-o pe FCSB din mai multe faze, dar pe latifundiarul din Pipera l-a enervat cumplit.

Gigi Becali s-a dezlănţuit la adresa jucătorilor

Gigi Becali era extrem de supărat la finalul meicului cu echipa din Andorra. Spune că este extrem de supărat din cauza prestaţiei echipei sale contra celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 1-2. “Nu a fost fotbal ăsta. Nu m-am uitat la un meci de fotbal, e de vorbit când…Sunt foarte supărat şi nu am chef. Ce am zis şi meciul trecut..De când sunt eu în fotbal, e prima dată când nu am cuvinte. Dă-o încolo de calificare, dar nu am cuvinte. Aşa ceva…să ai trei goluri diferenţă, ăla joacă la mişto. Târnovanu nu ne-a salvat, ne-a băgat în găleată, cu pasă greşită în stânga”, a tunat Gigi Becali, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Maniera de joc l-a deranjat cel mai mult pe patronul campioanei. “Ai două goluri diferenţă după, pasează şi tu, dă trei pase decisive. Eram 3 contra 2…nu am nevoie de gol, dar nu au înţeles nici antrenorii ce le-am zis. Să nu poţi să faci trei pase”, a spus Becali.

Torada lui Becali la adresa jucătorilor de la FCSB nu s-a oprit aici. Nici nu mai crede în calificarea celor de la FCSB în grupa de Champions League. “O echipă care are pretenţii, până acum aveam pretenţii, dar acum nu mai cred în calificare. Ce vrea Domnul să fie, să fie. Ce să mai spui…Ce să-l bagi pe Ştefănescu, să joci fotbal cu el, sau cu Baba să joci fotbal. Circăraie de fotbal, Şut stă pe teren, îl lăudam că e cel mai bun fotbal al României, juca la mişto. Baba alunecă cu mingea la picior, pierde mingea şi au ei ocazie. Ştefănescu, are mingea la el, în loc să dea pasă. Parcă erau hipnotizaţi”, a încheiat Becali.