Liverpool - PSG LIVE SCORE (22:00), cu Istvan Kovacs la centru. Lupta finală pentru sferturile Ligii! Barcelona - Benfica, de la 19:45 - Antena Sport

Liverpool – PSG este meciul serii din UEFA Champions League, care îl va avea la centru pe Istvan Kovacs. Partida de pe Anfield va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 22:00. Spectacolul din UEFA Champions League continuă și cu duelurile: Barcelona – Benfica (19:45), Inter – Feyenoord (22:00) și Leverkusen – Bayern Munchen (22:00). LIVE SCORE | Liverpool – PSG (22:00) Liverpool s-a impus cu scorul de 1-0 în manșa tur a „dublei" din optimile UEFA Champions League, chiar dacă a fost dominată copios de PSG. Francezii au avut 27 de șuturi spre poartă, iar la capitoul execuții cadrate a fost 10-1! Elevii lui Luis Enrique au totuși o misiune dificilă, pentru calificarea în sferturi, având în vedere eșecul de la Paris. Liverpool primește vizita lui PSG după o victorie cu Southampton, din campionat, cu scorul de 3-1. De cealaltă parte, echipa din capitala Franței a învins-o pe Rennes, cu scorul de 4-1, în ultimul meci jucat. Înainte de această partidă, Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a lăudat-o pe PSG și a transmis că jucătorii lui Luis Enrique au fost „foarte buni", la meciul tur.

„După acest meci, drumul va fi oricum unul lung pentru învingătoare, dar ştim împotriva cui vom juca, Aston Villa sau Brugge în sferturi, după aceea Arsenal sau Real Madrid în semifinale, sunt echipe foarte bune. Dar sunt de acord că oricare dintre Liverpool şi PSG poate ajunge în finală. Au calitate pentru aşa ceva.

PSG nu are nimic de pierdut. Au mai fost la nivelul acesta, anul trecut erau în semifinale. Nu am fost surprins deloc de meciul făcut de PSG în tur, am fost impresionat de intensitatea lor şi de mutările făcute la jumătatea terenului. Lumea spune că nu am jucat foarte bine săptămâna trecută, dar nu sunt de acord.

Ei au fost foarte, foarte buni. Nu am mai întâlnit o echipă cu asemenea calitate şi intensitate. Dar cred că vom juca mai bine în retur, mai ales cu ajutorul fanilor”, a spus Arne Slot, la conferinţa de presă.

