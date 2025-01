Luis Enrique, mesaj emoţionant pentru Pep Guardiola după PSG - Manchester City 4-2: "A fost greu pentru mine să mă bucur" - Antena Sport

Pep Guardiola şi Luis Enrique, înaintea meciului PSG - Manchester City / Profimedia Luis Enrique, antrenorul lui PSG, şi-a condus echipa către o victorie incredibilă în penultima etapă a grupei principale din UEFA Champions League contra lui Manchester City. Parizienii s-au impus cu 4-2, revenind de la 0-2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe banca „cetăţenilor” se află Pep Guardiola, fostul coechipier al lui Enrique la Barcelona şi prieten bun cu fostul selecţioner al Spaniei. Luis Enrique s-a gândit la Pep Guardiola după ce PSG a învins-o pe Manchester City: „Ştiu ce înseamnă să suferi” În ciuda victoriei entuziasmante, Luis Enrique s-a bucurat cumpătat, în condiţiile în care îl avea alături pe prietenul său. Antrenorul formaţiei de pe Parc des Princes a dezvăluit că i-a fost greu să se bucure la goluri, deoarece înţelegea perfect prin ce trece Pep Guardiola: „Manchester City este o echipă mare. Fără minge, ei sunt cu siguranţă la un alt nivel. Se numără printre echipele care fac un pressing foarte bun. Astăzi, jucătorii noştri tineri au făcut ce trebuie. Ne-au oferit o gură de aer şi multă energie. Asta se vede în rezultatul final. Evident, mă simt uşurat. Ne aflam într-o situaţie dificilă. Dar a fost greu pentru mine să mă bucur la goluri deoarece aveam lângă mine un prieten bun şi ştiu ce înseamnă să suferi”, a declarat Luis Enrqiue, citat de marca.com. Reclamă

Reclamă

După 7 etape, PSG se află pe locul 23, cu 10 puncte, şi are nevoie de o victorie în ultima etapă, pe terenul lui Stuttgart, pentru a fi sigură de prezenţa în play-off. De partea cealaltă, Manchester City se află în afara locurilor de play-off. Echipa lui Guardiola este pe locul 25, cu doar 8 puncte.

Pep Guardiola, după PSG – Manchester City 4-2: „Au fost mai buni”

Pep Guardiola a recunoscut superioritatea lui PSG, după ce a pierdut al cincilea său duel cu prietenul Luis Enrique (2-3). Pentru a avansa în competiţie, cetăţenii au nevoie de o victorie acasă cu Brugge, echipă aflată pe locul 20.

”În prima repriză au avut momente, unul sau două, noi am avut una sau două ocazii. Dar ei au fost mai buni. A fost 0-2, am fost bine, apoi ei au marcat și nu am mai putut controla situația. Au fost mai rapizi, au câștigat duelurile, un om în plus la mijloc, iar noi nu am putut face față.

Reclamă