"Să joci de maniera asta" Cătălin Cîrjan, uluit de prestaţia fostei sale echipe, Arsenal, cu Real! - Antena Sport

Cătălin Cîrjan s-a arătat impresionat de prestaţia fostei sale echipe, Arsenal, contra celor de la Real Madrid. Cîrjan a mărturisit că, tot auzind vorbindu-se de remontada, începuse şi el să creadă că Real Madrid va întoarce rezultatul din tur, 0-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul lui Dinamo a subliniat că nu s-a pus în niciun moment problema, la retur, ca Arsenal să piardă calificarea în semifinalele Ligii Campionilor. Cîrjan crede că Arsenal va trece şi de PSG şi va juca finala Ligii Campionilor în acest sezon.

Cătălin Cîrjan: „Cred că Arsenal va merge în finală”

„Am văzut că s-a vorbit foarte mult, cei de la Real au vorbit foarte mult, toată săptămâna, despre «remontada».Sincer, am crezut și eu puțin. Am crezut că o să înceapă tare, că o să marcheze în prima repriză și că o să avem un alt meci. Din păcate, meciul a fost puțin plictisitor în prima repriză. Cei de la Real n-au avut prea multe ocazii…. Dacă Saka marca acolo, cred că închidea meciul (n.r.: din penalty, la 0-0).

Nu știu ce a gândit la penalty. Știu că și eu am dat de câteva ori așa, chiar la Arsenal… Cred că a dat greșit în ea, nu cred că voia să dea pe colț, voia să dea pe centru. A lovit-o greșit.

Și eu cred că Arsenal va merge mai departe. Să joci de maniera asta cu Real, în ambele meciuri, e foarte greu… Cred că Arsenal va merge mai departe în finală!”, a declarat Cătălin Cîrjan, citat de gsp.ro.