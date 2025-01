Pep Guardiola, după eşecul cu PSG care poate aduce dezastrul la Manchester City: "Va dicta ce trebuie să facem" - Antena Sport

Manchester City e pe marginea prăpastiei după eşecul drastic de la Paris, 2-4 cu PSG. Campioana Angliei a ajuns pe locul 25 în grupa de Champions League şi poate rata şi play-off-ul pentru optimile competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pep Guardiola a recunoscut superioritatea lui PSG, după ce a pierdut al cincilea său duel cu prietenul Luis Enrique (2-3). Pentru a avansa în competiţie, cetăţenii au nevoie de o victorie acasă cu Brugge, echipă aflată pe locul 20.

Pep Guardiola, după PSG – Manchester City 4-2: „Au fost mai buni”

”În prima repriză au avut momente, unul sau două, noi am avut una sau două ocazii. Dar ei au fost mai buni. A fost 0-2, am fost bine, apoi ei au marcat și nu am mai putut controla situația. Au fost mai rapizi, au câștigat duelurile, un om în plus la mijloc, iar noi nu am putut face față.

Acceptăm înfrângerea pentru că a câștigat echipa mai bună. Avem o ultimă șansă cu Brugge: dacă o să câștigăm, ne calificăm. Pentru a apăra rezultatul, trebuie să ții și să iei mingea, iar noi nu am avut-o!

Nu am obținut suficiente puncte, trebuie să acceptăm acest lucru, iar ultimul meci cu Brugge va dicta ce trebuie să facem”, a spus Guardiola, după eşecul cu PSG.