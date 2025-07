Mihai Stoica, reacţie dură după rezultatul ruşinos al FCSB-ului din Andorra: "Nu există cuvinte". Promisiunea făcută - Antena Sport

Dar este calificare și mergem înainte. Și sigur vom fi altfel!”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook, după ruşinea din Andorra.

Gigi Becali s-a dezlănţuit la adresa jucătorilor

Gigi Becali era extrem de supărat la finalul meicului cu echipa din Andorra. Spune că este extrem de supărat din cauza prestaţiei echipei sale contra celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 1-2. “Nu a fost fotbal ăsta. Nu m-am uitat la un meci de fotbal, e de vorbit când…Sunt foarte supărat şi nu am chef. Ce am zis şi meciul trecut..De când sunt eu în fotbal, e prima dată când nu am cuvinte. Dă-o încolo de calificare, dar nu am cuvinte. Aşa ceva…să ai trei goluri diferenţă, ăla joacă la mişto. Târnovanu nu ne-a salvat, ne-a băgat în găleată, cu pasă greşită în stânga”, a tunat Gigi Becali, la finalul meciului, conform digisport.ro.