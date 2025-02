Pep Guardiola, prima reacţie după ce Real Madrid a demolat-o pe Manchester City - Antena Sport

Pep Guardiola a tras primele concluzii după Real Madrid – Manchester City 3-1, meci care a dus la eliminarea campioanei Angliei din Liga Campionilor, în urma unui duel în care „cetăţenii” au dat semne de viaţă doar în ultimele minute, când calificarea era deja jucată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pep a înregistrat a şasea înfrângere în faţa lui Carlo Ancelotti în carieră. De asemenea, este prima oară când managerul iberic este eliminat înaintea optimilor Ligii Campionilor. Totuşi, Guardiola a recunoscut că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul galacticilor decât o bucată din meciul tur.

Pep Guardiola, după Real Madrid – Manchester City 3-1: „Nu am putut face față fizic”

”Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au, de aceea am cerut mult calm cu mingea. Dar am primit gol la prima acțiune, nu ne-am apărat bine, așa că a fost mai dificil.

Trebuie să acceptăm, cea mai bună echipă a câștigat, felicitări Real Madrid și acum să ne concentrăm pe Premier League. Am avut o jumătate de oră bună, 35 de minute în prima manșă, în rest ne-am chinuit”, a spus Guardiola după meci.

Real Madrid – Manchester City 3-1

Real Madrid a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, Manchester City, eliminând-o din play-off-ul Ligii Campionilor cu 6-3 scor general.