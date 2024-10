Presa germană a distrus-o pe Bayern Munchen după umilinţa cu Barcelona: "Ruşinos şi înfricoşător" - Antena Sport

Raphinha este abia al cincilea jucător care reuşeşte un hattrick împotriva lui Bayern Munchen, în cupele europene, după Alun Evans (1971), Roy Makaay (2002), Kun Aguero (2014) şi Cristiano Ronaldo (2017). Brazilianul cotat la 60 de milioane de euro a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon, patru venind în Champions League.

„Nu am mai avut un jucător precum Raphinha la niciuna dintre echipele mele. El dă mereu totul. Pune inima în ceea ce face. Cu şi fără minge, el este foarte bun. Întotdeauna dă tonul la presing şi finalizează şansele noastre de a marca. El mai este şi mereu cu zâmbetul pe buze”, a spus Flick, despre starul brazilian.

Raphinha şi Vinicius Junior au devenit a treia pereche din aceeaşi ţară care cu hattrick în aceeaşi săptămână de Champions League, după Kun Aguero şi Lionel Messi (2014 şi 2016) şi Olivier Giroud şi Karim Benzema (2015).

Raphinha, prima reacţie după hattrickul cu care a „demolat-o” pe Bayern

Raphinha a avut prima reacţie după hat-trick-ul din Barcelona – Bayern, scor 4-1, din grupa principală a UEFA Champions League. Brazilianul în vârstă de 27 de ani a făcut show împotriva echipei lui Vincent Kompany şi a marcat din toate poziţiile.

Raphinha a fost desemnat MVP-ul partidei din Catalonia şi a oferit primele declaraţii. Se gândeşte deja la El Clasico.

„O noapte minunată. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am reuşit. Cred că am făcut un joc foarte bun ca echipă. Acesta este cel mai important lucru. Am obținut a doua victorie în Liga Campionilor. Trebuie să ne gândim la meciul de sâmbătă și să ne pregătim bine.

Acest meci ar fi putut fi o finală a Ligii Campionilor. Să putem câștiga în acest fel, în fața fanilor noștri, este cu totul special.