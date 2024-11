"Cel mai bun din Europa!" Gigi Becali, impresionat de un jucător al naţionalei, după România - Kosovo: "Ca ceasul!" - Antena Sport

Frustraţi, că nu au putut să câştige. După aia a fost ambiţia. Pierdem cu 3-0, aia e. Ambiţie care e în favoarea noastră. Ce să zici, se întâmplă în lumea asta multe lucruri. Au murit în război un milion, ce contează că a ieşit ăla de pe teren.

Ăla are milioane de euro, Rrahmani, joacă la Napoli. Unul când are milioane de euro, du-te, mă, cu Kosovo a ta şi cu calificarea ta, îmi fac ambiţia mea. Nici nu mai calc în Kosovo. Eu spun cum gândeşte unul care e milionar. Eu nu mai ies, e orgoliul meu, eu am onoare. Asta a fost psihologia. Eu am văzut despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, după România – Kosovo, conform fanatik.ro.