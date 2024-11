Gigi Becali, prima reacţie după scandalul uriaş din România - Kosovo: "Au făcut o confuzie! Ăla are milioane de euro, nu-l interesează!" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Hepta Gigi Becali a oferit prima reacţie, după scandalul uriaş creat de kosovari în meciul cu România. Patronul de la FCSB nu a înţeles de ce jucătorii lui Franco Foda au decis să părăsească terenul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul dintre România şi Kosovo, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a fost abandonat, ca urmare a faptului că jucătorii echipei adverse au părăsit terenul înainte de fluierul final. „Tricolorii” au şanse mari să câştige duelul „la masa verde”. Gigi Becali a reacţionat, după scandalul din România – Kosovo Gigi Becali nu crede că scandalul creat de kosovari a fost premeditat. Patronul campioanei a transmis că nervii adversarilor au fost întinşi la maxim, astfel că nu s-au putut controla pe finalul partidei de pe Arena Naţională, atunci când fanii români ar fi început să scandeze „Serbia, Serbia”. De asemenea, latifundiarul din Pipera a oferit declaraţii şi despre Amir Rrahmani. Acesta consideră că fundaşul celor de la Napoli şi-a făcut „ambiţia” şi el a fost cel care a orchestrat ieşirea jucătorilor kosovari de pe teren. „A mai existat aşa ceva? Ei au făcut o confuzie. Nervii pe care îi aveau, voiau să câştige şi au făcut o confuzie între lozinci. „Kosovo e Serbia” şi fanii au strigat numai „Serbia”. Ei nu şi-au dat seama că nu e nimic în neregulă să strigi. Obosiţi, au crezut că e scandare politică. Reclamă

Reclamă

Frustraţi, că nu au putut să câştige. După aia, a fost ambiţia. „Pierdem cu 3-0, aia e”. Ambiţie care e în favoarea noastră. Ce să zici, se întâmplă în lumea asta multe lucruri. Au murit în război un milion, ce contează că a ieşit ăla de pe teren.

Nu a fost lucru premeditat. Nu au fost cu gândul să câştige meciul la masa verde, a fost supărare şi ambiţie. Ei ştiau că dacă ies de pe teren şi nu permite arbitrul, nu au cum să câştige meciul la masa verde.

Ăla are milioane de euro, Rrahmani, joacă la Napoli. Unul când are milioane de euro, du-te, mă, cu Kosovo a ta şi cu calificarea ta, îmi fac ambiţia mea. Nici nu mai calc în Kosovo. Eu spun cum gândeşte unul care e milionar. Eu nu mai ies, e orgoliul meu, eu am onoare. Asta a fost psihologia. Eu am văzut despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, după România – Kosovo, conform fanatik.ro.

Reclamă

Ce i-a determinat pe kosovari să abandoneze meciul cu România Selecţionerul Franco Foda a reacţionat, după meciul România – Kosovo, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta a dezvăluit ce i-a determinat pe jucătorii săi să ia decizia de a nu mai reveni de la vestiare şi de a abandona meciul de pe Arena Naţională. „Din păcate, respectul a fost pierdut la finalul meciului. Și de aceea am decis inițial să părăsim terenul. Apoi am discutat cu fotbaliștii și cu toți ceilalți să ne întoarcem pe teren. Dar problema este că situația de pe stadion nu s-a schimbat. Și din acest motiv, am decis cu toții împreună să nu mai revenim pe teren și să nu mai continuăm meciul. Îmi pare rău pentru asta, deoarece echipa a jucat un meci grozav în seara asta. Dar toată lumea ar trebui să respecte faptul că suntem Kosovo. Sper că în viitor UEFA va lua măsurile adecvate pentru ca ceea ce s-a întâmplat în această seară să nu se mai repete”, a declarat Franco Foda, după România – Kosovo.

Reclamă