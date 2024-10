"E peste toţi, e liderul de care naţionala are nevoie!" Mihai Stoica a dat verdictul după Cipru - România 0-3 - Antena Sport

Mihai Stoica a dat verdictul după Cipru – România 0-3 şi a spus că s-a văzut că Nicolae Stanciu este cu adevărat liderul actualei naţionale. Pentru România urmează meciul din Lituania, care va fi marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mihai Stoica a lăudat spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă Stanciu şi şi-a amintit că şi în momentul în care a venit la FCSB, în 2013, era printre cei mai implicaţi jucători la antrenamente.

Mihai Stoica a dat verdictul după Cipru – România 0-3

”Cei de la Cipru nu ne-au pus probleme, dar se poate întâmplă să se întoarcă, ştiu cum e, câteodată fotbalul îţi dă o palmă când nu eşti serios. Vreau să revin la ce a zis Marius Baciu şi eu remarc un cap peste toţi ca atitudine pe Stanciu. Stanciu este liderul de care naţională are nevoie! Ţin minte o fază la 3-0 când el a făcut 2 intervenţii la sacrificiu.

Asta e ceva… Faza curge şi el mai face o intercepţie, asta e formidabilă, are 31 de ani, are bani câştigaţi nu ştiu dacă are vreun român la ora actuală cât are el, iar când eşti tânăr şi îl vezi pe Stanciu să facă asta n-ai cum să nu faci şi tu! Stanciu avea 20 de când a semnat cu Steaua şi nu cred ca a fost un antrenament monitorizat să nu fie în primii 2”, a spus Mihai Stoica primasport.ro.

Nicolae Stanciu, după Cipru – România 0-3: „Gândul nostru este la Mondial”!

Căpitanul Nicolae Stanciu a spus, după Cipru – România 0-3, că „tricolorii” se gândesc la Campionatul Mondial din 2026. Naţionala nu a mai fost la un Campionat Mondial din perioada Generaţiei de Aur, din 1998, din Franţa.