Gol fabulos marcat în Rio Ave - Vizela 1-1. Essende a înscris din foarfecă și a surprins pe toată lumea - Antena Sport

Portarul celor de la Rio Ave a fost luat prin surprindere de modul în care Essende a lovit balonul și nu a reușit să respingă mingea, care s-a oprit, în cele din urmă, direct în plasă.

Totuși, cei de la Rio Ave aveau să restabilească egalitatea în minutul 72, prin reușita lui Boateng. Astfel, partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

După rezultatul înregistrat în această partidă, Rio Ave este pe locul al 14-lea în Liga Portugal, cu 12 puncte după cele 14 meciuri jucate. De cealaltă parte, Vizela este pe 16, cu 11 puncte. Locul ocupat de oaspeții de la acest duel duce la barajul de promovare / menținere în Liga Portugal.

Anunţ uriaş despre Sergio Conceicao, înainte de Sporting – FC Porto

Potrivit ojogo.pt, Conceicao poate deveni succesorul lui Erik ten Hag pe Old Trafford. Acesta ar fi pe o listă scurtă, alături de Zinedine Zidane şi Graham Potter. Şi rivalul său de la Sporting, Ruben Amorim are şansa să ajungă la conducerea lui Manchester United. Prin urmare, derby-ul din etapa a 14-a din Liga Portugal are şi o miză suplimentară.

Sporting şi FC Porto se luptă pentru supremaţie în derby-ul de pe Jose Alvalade. Sunt la egalitate de puncte după primele 13 etape şi resimt presiunea. Mai ales că duminică este programat duelul Braga – Benfica. Cine câştigă meciul care va fi, de la ora 22:30, tot în AntenaPLAY, urcă cel puţin o zi pe primul loc.

Conceicao a mai primit o veste uriaşă. Sursa citată anterior a dezvăluit că şi oficialii Barcelonei se gândesc la el. Ar putea să îl înlocuiască pe Xavi, care trece printr-un moment greu pe banca grupării blaugrana. Deco l-ar fi propus pe Sergio Conceicao pe Camp Nou. Sergio Conceicao mai are contract cu FC Porto până la finalul sezonului. Este din 2017 la conducerea „dragonilor”, perioadă în care a cucerit trei titluri, trei Cupe ale Portugaliei şi o Cupă a Ligii Portugaliei.