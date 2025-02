„Nu puteau să ajungă la poartă!” Antrenorul lui Sporting, mesaj categoric după scandalul uriaș din finalul derby-ului cu Porto - Antena Sport

Doi jucători de la Sporting au fost eliminați în derby-ul cu Porto/ Profimedia Antrenorul lui Sporting a transmis un mesaj ferm, după scandalul uriaș din finalul derby-ului cu Porto. Rui Borges a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Derby-ul Porto – Sporting s-a încheiat cu scorul de 1-1 și a fost live în AntenaPLAY. „Dragonii” au reușit să egaleze în prelungiri, și ulterior jucătorii lui Sporting s-au dezlănțuit. Antrenorul lui Sporting, mesaj categoric după scandalul uriaș din finalul derby-ului cu Porto În minutul 90+4, Danny Namaso a marcat pentru Porto, din pasa lui Samu, după ce Fresneda reușise să deschidă scorul în prima repriză. Ulterior, într-un singur minut din prelungiri, centralul Pinheiro a arătat două cartonașe roșii. Matheus Reis și Diomande, de la Sporting, au fost eliminați pentru proteste și comportament nesportiv, la o fază petrecută în careul lui Porto. După fluierul final al partidei, arbitrul a continuat să ofere cartonașe. Au fost avertizați cu galben și Samu și Vieira, jucătorii lui Porto. La finalul partidei, antrenorul lui Sporting a tras concluziile. Acesta a subliniat că echipa sa a fost mai bună în prima repriză, iar ulterior jucătorii și-au pierdut încrederea. Reclamă

Totuși, Rui Borges și-a felicitat elevii pentru prestația din duelul cu Porto și a subliniat că echipa sa a demonstrat de ce este campioana en-titre din Liga Portugal.

„Am fost clar mai buni în prima repriză, am controlat meciul. Singura mișcare a celor de la Porto a fost o pasă greșită a lui Inacio. Erau adormiți, nu puteau să ajungă la poarta noastră, după a fost din nou o pasă a lui Maxi. În rest, am controlat meciul. În repriza a doua nu am intrat bine, ne-am coborât liniile. În ciuda acestui fapt, am avut șansa, prin Harder și Quenda, să facem 2-0.

Porto a încercat să fie mai puternică, noi ne-am pierdut strălucirea, dar în cele din urmă am reușit să controlăm până aproape de final. Ne-am pierdut echilibrul în ultimele cinci minute și nu ar fi trebuit să o facem.

