Ladislau Boloni, exasperat de înfrângerile cu 0-1! Şase eşecuri consecutive: "Aș vrea să pierd o dată cu 5-0, Dumnezeule" - Antena Sport

Echipa lui Boloni a înregistrat al şaselea eşec consecutiv sâmbătă seară şi este pe locul 15, cu 16 puncte.

Pus să aleagă între FCSB şi CSA Steaua, Ladislau Boloni a izbucnit. Atac atât la Gigi Becali, cât şi la şefii echipei Armatei

Cu câteva luni în urmă, Boloni se implica în scandalul dintre Gigi Becali şi Armată, atunci când era pus în postura să aleagă între FCSB şi Steaua.

Boloni a fost integralist în două meciuri istorice ale roş-albaştrilor. A câştigat în tricoul Stelei atât Cupa Campionilor Europeni, cât şi Supercupa Europei. Are în palmare şi trei titluri, dar şi două Cupe ale României.

”(Dumneavoastră pentru care Steaua ați jucat?) În general când mi se pune această întrebare spun că nu am legătură, s-a întrerupt legătura, am intrat în tunel. Este, cum să spun, nu apreciez nici-nici. Pentru că așa cred că ministerul nu a găsit modalitatea corectă când a predat echipa pe mâinile unui personaj pe care să spun așa nu am reușit să ne apropiem absolut deloc unul de altul.

Cred că acest personaj a făcut multe greșeli față de acest club Steaua și de jucătorii lui. E greu ca sufletesc să te apropii de o astfel de persoană. În același timp mă surprinde naivitatea Armatei care s-a băgat pe o cărare care nu a fost bună. Și acum e o cărare fără sfârșit.

Din păcate arată incompetență, pur și simplu faptul că nu poți să-ți pui în plan o logică a existenței tale, cum vrei să ajungi, poți sau nu poți legal, sau ce trebuie să rezolvi. Nu fără șmecherii, drept. Ca echipa să ajungă acolo unde majoritatea suporterilor din România o visează. Acest lucru înseamnă o nepricepere. Pe undeva mă deranjează și faptul că din punct de vedere legal cei care cunosc legile nu reușesc să decidă ei că de fapt sunt două stele sau una singură și care e aia adevărată. Din punct de vedere al hârtiilor care există sau ar trebui să existe. În primul rând ar trebui respectate legile, dacă există. E deosebit de neplăcut și dacă ajung la București și vreau să mă duc acasă, când spun acasă mă gândesc la clubul meu care mi-a rămas în suflet, nu îl găsesc, nu știu să mă duc. Cu cine să iau contact, la ce telefon să apelez„, a declarat Laszlo Boloni la fanatik.ro.

