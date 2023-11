Pus să aleagă între FCSB şi CSA Steaua, Ladislau Boloni a izbucnit. Atac atât la Gigi Becali, cât şi la şefii echipei Armatei - Antena Sport

Reclamă

”(Dumneavoastră pentru care Steaua ați jucat?) În general când mi se pune această întrebare spun că nu am legătură, s-a întrerupt legătura, am intrat în tunel. Este, cum să spun, nu apreciez nici-nici. Pentru că așa cred că ministerul nu a găsit modalitatea corectă când a predat echipa pe mâinile unui personaj pe care să spun așa nu am reușit să ne apropiem absolut deloc unul de altul.

Cred că acest personaj a făcut multe greșeli față de acest club Steaua și de jucătorii lui. E greu ca sufletesc să te apropii de o astfel de persoană. În același timp mă surprinde naivitatea Armatei care s-a băgat pe o cărare care nu a fost bună. Și acum e o cărare fără sfârșit.

Din păcate arată incompetență, pur și simplu faptul că nu poți să-ți pui în plan o logică a existenței tale, cum vrei să ajungi, poți sau nu poți legal, sau ce trebuie să rezolvi. Nu fără șmecherii, drept. Ca echipa să ajungă acolo unde majoritatea suporterilor din România o visează. Acest lucru înseamnă o nepricepere. Pe undeva mă deranjează și faptul că din punct de vedere legal cei care cunosc legile nu reușesc să decidă ei că de fapt sunt două stele sau una singură și care e aia adevărată. Din punct de vedere al hârtiilor care există sau ar trebui să existe.

În primul rând ar trebui respectate legile, dacă există. E deosebit de neplăcut și dacă ajung la București și vreau să mă duc acasă, când spun acasă mă gândesc la clubul meu care mi-a rămas în suflet, nu îl găsesc, nu știu să mă duc. Cu cine să iau contact, la ce telefon să apelez„, a declarat Laszlo Boloni la fanatik.ro.

Boloni a jucat peste 400 de meciuri la AS Târgu Mureş, înainte să facă pasul la Steaua şi să scrie istorie cu gruparea din Ghencea.

Daniel Oprița le spulberă fanilor lui CSA Steaua visul de a promova în Liga 1 Daniel Oprița a avut un nou discurs vehement și le spulberă fanilor lui CSA Steaua visul de a promova în Liga 1, la finalul acestui sezon. Antrenorul roș-albașitrlor i-a arătat cu degetul pe conducătorii clubului. Oprița și-a pierdut speranța că se va putea primi dreptul de promovare. Speră doar că se va putea schimba legea care îi ține departe de prima scenă a fotbalului românesc. Au nevoie să se asocieze cu o entitate privată pentru a se putea lupta cu granzii din Liga 1. „Eu știu că, până la finalul sezonului, nu se va face nimic cu dreptul de promovare. Suntem ca și în sezoanele trecute. Dacă nu s-a făcut la început, nu poate să se mai facă ceva pe parcurs, mai ales că nu se schimbă legea, care înțeleg că ar fi singura soluție. Dar nu sunt șanse să se întâmple lucrul acesta. Și privatul, dacă vine, nu știu dacă se poate în timpul campionatului. Dacă a început campionatul, e greu. Dacă sunt șanse, eu nu le știu”, a declarat Daniel Oprița pentru playsport.ro.