St Etienne - Metz 2-1. Echipa lui Boloni joacă returul barajul de promovare / menţinere în Ligue 1 pe teren propriu - Antena Sport

St Etienne - Metz 2-1. Echipa lui Boloni joacă returul barajul de promovare / menţinere în Ligue 1 pe teren propriu Duel din timpul meciului Saint Etienne - Metz 2-1 - Profimedia Images St Etienne – Metz 2-1. Metz, condusă de antrenorul român Laszlo Boloni, a pierdut joi, în deplasare, scor 1-2, în faţa lui AS St Etienne, în prima manşă a barajului de promovare/menţinere în Ligue 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ibrahim Sissoko a deschis scorul pentru AS St Etienne, în minutul 19, din assist-ul lui Mathieu Cafaro. Oaspeţii au reuşit să egaleze în minutul 45, prin Ismael Traore, care a profitat de pasa lui Lamine Camara. St Etienne – Metz 2-1. Echipa lui Boloni joacă returul barajul de promovare / menţinere în Ligue 1 pe teren propriu Cafaro a mai trimis însă o centrare peste întreaga apărare a lui Metz, portarul oaspeţilor, Alexandre Oukidja, a gafat impardonabil, ieşind şi ratând complet intervenţia, iar Irvin Cardona a înscris aducând victoria gazdelor. AS St Etienne s-a impus cu 2-1, dar soarta promovării/retrogradării din Ligue 1, se va decide în returul acestei duble manşe, care se va disputa la Metz, pe 2 iunie. Reacţia lui Ladislau Boloni, după ce Metz s-a salvat după al 5-lea criteriu de departajare de retrogradarea directă Metz a câştigat dramatic lupta cu Lorient pentru a prinde locul de baraj. Metz a pierdut cu scorul de 0-2 partida cu PSG, iar Lorient a învins Clermont cu scorul de 5-0. Astfl, s-a ajuns la o situaţie incredibilă. a fost nevoie de al 5-lea criteriu pentru ca cele două echipe să fie departajate. Reclamă

În ultima etapă a campionatului Franţei, FC Metz a fost învinsă de Paris St Germain cu 2-0. Golurile parizienilor au fost înscrise de Soler (min. 7) şi Lee Kang-in (min. 12). Lorient, echipa care se bătea cu Metz pentru evitarea retrogradării a învins cu 5-0 pe Clermont, la doar un singur gol de scorul care era necesar pentru a o întrece pe Metz.

Metz şi Lorient a au avut acelaşi număr de puncte, acelaşi golaveraj, acelaşi număr de puncte câştigate şi meciurile direct şi golaveraj egal în meciurile direct. Metz a prins locul de barah pentru că a marcat 3 goluri în deplasare. Metz s-a impus cu Lorient în deplsarea cu 3-2, iar pe teren propriu a pierdut la limită, scor 1-2.

”Nu putem ascunde realitatea. Fiecare minut petrecut fără să primești gol te apropie de play-off. Am vrut să economisim timp, pentru că cel care o face își câștigă viața. Ne-am dorit să treacă timpul. Să avem echilibru, să păstrăm mingea, să fim oportuniști, să facem tranziții rapide. PSG nu a pierdut, acesta este un adevăr pe care îl știe toată lumea. Trebuia să fim bine echilibrați, dar nu am reușit să fim așa în prima parte. Eram dezorientați cu un gol căzut din cer. A fost o lovitură de ciocan și au contat să ne străpungă pe partea dreaptă. Nu am reușit să repar și am fost ușurat când am intrat la pauză.

Am numărat minutele și uneori le-am cerut colegilor scorul. Eram îngrijorat. Așteptam finalul meciului. Le-am spus jucătorilor că nu e normal să-l felicit după o înfrângere, dar am făcut-o oricum, pentru că am reușit să fim mai echilibrați în actul secund. Parisul a dominat, dar am rezistat. Când eram copil, unul dintre profesorii mei mi-au spus: ‘În viață, primești ceea ce poți, nu ceea ce vrei’. Evident că voiam să câștigăm acasă, dar din când în când, faci ce poți. E mai înțelept. A fost poate și de teama rezultatului de la Lorient”, a spus Ladislau Boloni.

